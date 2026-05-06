Joan Vila: «El preu d'Impulsem per entrar a govern serà més car el 2027»

El regidor Joan Vila ha confirmat aquest dimecres que Impulsem tornarà a presentar candidatura a les eleccions municipals de 2027 a Manresa, i que ho farà en solitari, amb la voluntat de consolidar el seu projecte i aspirar a liderar el govern de la ciutat.
"No hem vingut per desaparèixer"
En una roda de premsa al Kursaal, Vila ha deixat clar que la formació mantindrà una candidatura pròpia, descartant així integrar-se en una llista conjunta amb altres forces com Junts i Avenç, amb qui havia mantingut converses en els darrers mesos. "Nosaltres no hem vingut per desaparèixer, no hem vingut perquè ens regalin una cadira, sinó a treballar i a fer feina", ha afirmat amb contundència.
El líder d'Impulsem ha explicat que les propostes que han rebut fins ara no encaixen amb el seu projecte i ha defensat que la ciutat "es mereix tenir una formació dedicada i abocada a treballar". En aquest sentit, ha remarcat que la decisió anunciada reforça la voluntat de construir una alternativa pròpia i consolidada després de la irrupció del partit el 2023, quan va obtenir dos regidors.
De força emergent a aspiració de lideratge
Impulsem es va estrenar en les darreres municipals amb representació al consistori i va entrar al govern municipal juntament amb ERC (7 regidors) i el PSC (4), configurant una majoria que ha permès governar la ciutat durant el mandat actual.
Ara, però, Vila fa un pas més i planteja un horitzó més ambiciós. "Vull liderar una nova etapa basada en la confiança, l'estabilitat i els resultats", ha assegurat, tot reivindicant la trajectòria del seu grup al govern i el seu paper en la gestió municipal.
Segons ha defensat, la seva formació representa "una manera de governar basada en la seriositat, el rigor i la convicció que la política municipal ha de servir per resoldre problemes reals". En aquesta línia, ha criticat el que considera una deriva cap al "soroll ideològic" i el "tacticisme permanent" en la política local.
Municipalisme i independència de partits
Un dels eixos centrals del discurs de Vila ha estat la defensa del municipalisme i la independència respecte de les estructures de partit. "Només nosaltres podem actuar pensant exclusivament en clau de Manresa, sense directrius que vinguin de fora", ha afirmat.
El regidor ha reivindicat la capacitat d'Impulsem per prendre decisions des del territori i ha criticat que, en altres casos, "algunes decisions que afecten Manresa es consulten a Barcelona", cosa que ha qualificat de "contrasentit".
Aquesta autonomia, segons Vila, és un dels principals actius de la formació i permet prioritzar les necessitats reals de la ciutat. "La nostra prioritat serà la ciutat, la nostra ciutat", ha remarcat.
Un projecte transversal i "central"
Pel que fa a la definició ideològica, Vila ha defugit l'eix esquerra-dreta i ha apostat per un posicionament transversal. "L'eix dreta-esquerra ens fa més mal que bé; nosaltres volem treballar en benefici de la ciutat i això no va d'eixos, va de feina", ha afirmat.
En aquest sentit, ha defensat que Impulsem és "una llista totalment transversal" i "central", capaç d'integrar sensibilitats diverses amb un objectiu comú: Manresa. "Independentment del que voti la gent en altres eleccions, aquí l'únic eix vertebrador és la ciutat", ha afegit.
Balanç del govern i futur obert
Tot i marcar perfil propi, Vila ha fet un balanç positiu de l'experiència de govern amb ERC i PSC, assegurant que se senten "còmodes" i que han actuat amb "responsabilitat institucional". No obstant això, ha reconegut que el futur escenari polític serà complex.
"El panorama del 2027 serà molt complex i no hi haurà majories clares. A tot arreu hi haurà d'haver Impulsem", ha assegurat, deixant la porta oberta a futurs pactes postelectorals, però descartant acords previs. "El nostre preu serà més car el 2027 que el 2023", ha afegit.
Reptes de ciutat i primeres propostes
Tot i que encara no ha detallat el programa electoral, Vila ha avançat que Impulsem treballa en diverses propostes que es donaran a conèixer en els pròxims mesos. Entre els temes que ha apuntat hi ha el debat sobre el soterrament de la línia de tren, una qüestió en què ha deixat clar que no comparteixen l'actual plantejament.
També ha destacat la necessitat d'abordar reptes com la gestió de la immigració, que ha qualificat de "repte complex" per a la ciutat. "Hem de cuidar-la, però també ordenar-la i garantir que tothom tingui drets i deures", ha explicat, tot apostant per solucions "no radicals" i basades en el diàleg.
Capitalitat i projecció territorial
Finalment, Vila ha reivindicat el paper de Manresa com a capital de la Catalunya Central i ha defensat la necessitat de reforçar la seva projecció territorial. "Hem d'exercir de capital i liderar el nostre entorn", ha afirmat, tot plantejant la necessitat de cooperar amb altres municipis i comarques.
En aquesta línia, ha apostat per avançar cap a models de col·laboració supramunicipal i per optimitzar recursos en un context de limitacions. "Manresa ha de jugar un paper clau i lluitarem perquè sigui la capital de referència del territori", ha conclòs.