Junts creu que cal «una revisió profunda» dels criteris d'atorgament d'ajuts socials a Manresa

El cap del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Manresa, Ramon Bacardit, ha assegurat que cal "una revisió profunda" dels criteris que apliquen els Serveis Socials de la ciutat per atorgar ajuts a famílies vulnerables. "Cal més coordinació i intercanvi de dades entre les administracions per evitar duplicitats o que algú cobri un ajut que no li toca", ha afegit abans d'admetre que "no és un problema només de Manresa".

Bacardit ha fet aquesta afirmació durant la roda de premsa prèvia al ple de l'Ajuntament d'aquest dijous que ha fet amb la regidora Mònica de Llorens per explicar les proposicions i preguntes que presentarà al ple. Com ja va informar NacióManresa fa una setmana, Junts defensarà una moció perquè l'Ajuntament es faci càrrec de les despeses de subministrament i els impostos d'aquells immobles de petits tenidors que estiguin ocupats per famílies vulnerables. La moció també demana que el consistori pagui un lloguer al propietari del pis ja que la vulnerabilitat de la família -certificada pels Serveis Socials municipals- "endarrereix el procediment de llançament" dels inquilins.

El líder de Junts considera que la moció "és justa" i que hauria de ser assumida pel govern municipal. "És l'Ajuntament qui s'ha de fer càrrec de les famílies vulnerables que hi ha a la ciutat, no pas un particular que tingui un segon habitatge, i mentre no es tinguin alternatives municipals, el consistori ha d'assumir les despeses que generen", ha raonat. El cens de pisos ocupats que hi ha a Manresa, "que Junts va demanar i que el govern ha assegurat que és molt difícil de saber", seria una eina molt útil "per saber de què estem parlant". Junts ha reivindicat l'oficina d'afectats per les ocupacions que va demanar mesos enrere, "que permetria que hores d'ara tinguéssim una bona aproximació a aquesta xifra".

Altres mocions i preguntes de Junts

El grup municipal de Junts ha presentat una altra proposició per debatre en el transcurs del ple de juny, sobre la sentència que obliga al retorn de les obres murals del MNAC a Sixena. La moció mostra el seu rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, dona suport al MNAC i demana al govern espanyol que esgrimeixi criteris tècnics de preservació de l'obra per no autoritzar-ne el trasllat.

A banda, Junts preguntarà sobre l'estat de conservació de la façana de Cal Jorba, sobre l'aplicació de les mesures compensatòries al comerç per les obres del carrer Guimerà, sobre els estudis d'implementació del microbús al Centre Històric i sobre quin serà l'impacte real sobre les previsions de 2025 d'haver de dedicar els 7 milions d'euros de superàvit del 2014 a eixugar el deute.