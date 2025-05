Junts, FNC i Vox defensaran mocions per controlar el padró en el ple de Manresa de dijous

Els grups municipals de Junts, Nacionalista (FNC) i Vox presentaran en el ple de l'Ajuntament de Manresa d'aquest dijous mocions per controlar el servei de padró del consistori que van des de la creació d'una ordenança pròpia, al control de parelles de fet o al no empadronament de persones sense papers o que viuen en un habitatge ocupat, entre d'altres.

Una ordenança específica del padró

El fet que les tres formacions hagin presentat proposicions diferents al mateix ple sobre el mateix tema del padró evidencia, segons Ramon Bacardit, "que el problema és real, que els tres grups el detecten com un problema". Així ho ha manifestat el president del grup municipal de Junts en roda de premsa aquest dimecres. Bacardit entén que l'empadronament serveix per "tenir un cens dels ciutadans" i "saber la gent que viu a Manresa".

El cap de l'oposició ha advertit, però, que hi ha una realitat social, com el d'accés a diversos drets, que fa que l'empadronament "no sigui sempre un acte innocent", i que hi hagi situacions d'empadronaments fraudulents. Per revertir aquesta situació, Junts portarà al ple una moció que se sustenta en tres eixos i que hauria d'articular-se en una ordenança pròpia del padró, que, sense dir-ho específicament, serà similar a la de Sant Vicenç de Castellet.

Així, l'ordenança hauria de recollir els criteris d'empadronament i fer-los "transparents". També ha de permetre a l'Ajuntament ser proactiu "en la lluita contra el frau". Per fer-ho possible, la moció també recull que caldria reforçar "amb més recursos" el propi servei del padró i la seva inspecció. "A totjhom li és evident que hi ha un col·lapse cada dia a la porta de l'Ajuntament per temes de padró", ha raonat.

Controlar les parelles de fet

El grup Nacionalista, per la seva part, ha centrat més la seva moció en l'increment "inusual" detectat a Catalunya de la inscripció de parelles de fet, que el seu cap, Sergi Perramon, relaciona a "l'increment d’unions fictícies, on no hi ha una relació afectiva real, sinó una contraprestació econòmica". "Aquest fenomen ha anat creixent des que la Generalitat va centralitzar el registre de parelles de fet l’any 2017, eliminant els registres municipals", ha apuntat.

La moció del grup Nacionalista incideix en la necessitat de dotar els serveis municipals de "sistemes interns de detecció de fraus" i valorar la recuperació d'un registre municipal de parelles de fet "amb garanties més estrictes". També proposa presentar anualment un informe al ple sobre l’evolució dels empadronaments vinculats a parelles de fet.

No permetre l'empadronament de persones sense papers

Finalment, el grup municipal de Vox presenta una moció per instar el govern espanyol a canvis legislatius per impedir que les persones que resideixin en un immoble ocupat o que no tinguin autorització administrativa per residir a l'Estat puguin empadronar-se a l'ajuntament corresponent.