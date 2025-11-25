25 de novembre de 2025

La Catalunya Central completa un centenar llarg d'actuacions d'accessibilitat amb finançament Next Generation

Drets Socials culmina una inversió de 963.907 euros en equipaments locals, serveis públics i entitats socials per avançar cap a un territori més inclusiu

Publicat el 25 de novembre de 2025 a les 17:16

El Departament de Drets Socials i Inclusió ha tancat amb èxit l'execució de totes les actuacions previstes en matèria d'accessibilitat a les comarques de la Catalunya Central. La inversió, de 963.907 euros procedents dels fons europeus Next Generation, ha permès millorar equipaments públics, serveis municipals, centres educatius i espais gestionats per entitats socials.

Més accessibilitat al territori

Les intervencions s'han desplegat en tres àmbits principals. D'una banda, les entitats socials han impulsat 32 projectes (219.662 euros) per adaptar serveis i instal·lacions del tercer sector. Paral·lelament, la Generalitat ha executat 6 actuacions pròpies (206.878 euros). Finalment, el món local ha estat el principal receptor, amb 83 projectes municipals i un finançament de 537.367 euros, especialment en municipis petits.

Les millores han inclòs tant l'accessibilitat física -ascensors, rampes, supressió de barreres, adequació de lavabos- com l'accessibilitat comunicativa, amb nova senyalització, bucles magnètics, materials en lectura fàcil i recursos digitals accessibles.

Intervencions destacades

Entre les actuacions més rellevants a la Catalunya Central hi ha les millores d'accessibilitat al funicular de Sant Joan de Montserrat, amb una inversió de 571.913 euros, i la instal·lació d'un ascensor a l'Ajuntament de Viver i Serrateix.

Presentació al Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha exposat el detall de la inversió durant el Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat celebrat aquest dimarts. Martínez ha subratllat que l'accessibilitat és una de les línies estratègiques dels fons Next Generation que gestiona el Departament, que actualment administren més de 400 milions d'euros.

Transformació dels serveis socials

A banda de l'accessibilitat, els recursos europeus també permetran impulsar la construcció i remodelació d'equipaments, projectes tecnològics d'atenció a les persones, millores en la gestió dels serveis socials, projectes d'innovació i actuacions en infància, adolescència i instal·lacions juvenils.

