La CUP - Capgirem Moià denuncia que l'Ajuntament manté ocults documents clau sobre la consulta del biogàs

La CUP - Capgirem Moià ha denunciat públicament que l'Ajuntament de Moià continua "retenint informació" essencial relacionada amb la consulta sobre la planta de biogàs i l'ampliació de l'escorxador, malgrat una resolució ferma de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) que obliga el consistori a entregar-la. Segons la formació, aquesta manca de transparència "constitueix una vulneració greu dels drets democràtics".
La GAIP, mitjançant la Resolució 1385/2025, emesa el 18 de setembre, va donar la raó a la CUP i va establir que tota la documentació sol·licitada és pública, accessible i forma part del dret reforçat d'accés dels càrrecs electes. L'òrgan garanteix, a més, que l'Ajuntament ha mostrat una "manca de col·laboració injustificada" i ordena entregar la informació en un termini màxim de quatre dies hàbils.
Un incompliment que s'allarga i que la CUP qualifica de "bloqueig informatiu"
Segons afirma la CUP - Capgirem Moià, l'Ajuntament encara no ha complert la resolució, fet que, segons la formació, agreuja la situació i posa en qüestió el compromís del consistori amb la transparència. La CUP alerta que l'incompliment d'una resolució de la GAIP pot constituir una infracció molt greu segons la Llei de Transparència.
La formació denuncia que la manca d'informació pública impedeix una fiscalització adequada i, sobretot, dificulta que la ciutadania disposi d'elements objectius per participar en una consulta "transcendental" sobre el futur del polígon del Prat, l'escorxador i la planta de biogàs.
Documents clau que, segons la CUP, l'Ajuntament manté ocults
La CUP ha detallat els documents que el consistori manté sense lliurar, tot i ser, segons la GAIP, informació pública i existent:
- Informes tècnics de 2018 sobre les irregularitats urbanístiques del polígon del Prat.
- Dictamen de 2019 referit a aquestes mateixes irregularitats.
- Certificat de compatibilitat urbanística vinculat a l'autorització ambiental de l'Escorxador Comarcal (2012-2013).
- Notificacions judicials de 2019 i la resolució de 2022 sobre el tancament de l'escorxador i les obligacions de legalització del polígon.
Segons la CUP, aquesta documentació "contradiu declaracions públiques de l'alcalde" i és imprescindible perquè la ciutadania pugui valorar amb rigor les implicacions de la consulta.
La CUP alerta que la consulta es prepara en un context d'opacitat
En el seu comunicat, la formació remarca que l'opacitat és "democràticament intolerable", especialment quan la ciutadania serà cridada a votar sobre una qüestió que té afectacions urbanístiques, ambientals i econòmiques. La CUP considera que l'Ajuntament "està retenint documents decisoris que poden condicionar directament l'opinió i la decisió de la població".
A més, la formació assegura que aquesta manca d'informació vulnera el dret de fiscalització dels grups municipals i la igualtat de condicions en el debat públic.
"Un atac a la qualitat democràtica": declaració final de la CUP
La CUP - Capgirem Moià ha tancat el comunicat amb un missatge contundent: "Ens trobem davant d'un bloqueig informatiu que atempta contra la qualitat democràtica del nostre municipi. No es pot demanar a la ciutadania que participi en una consulta mentre s'oculten documents que desmenteixen el relat oficial. Celebrem que la GAIP ens hagi donat la raó i exigim que l'Ajuntament compleixi immediatament la resolució".
La formació assegura que continuarà defensant la transparència, el dret d'accés a la informació i el dret de la ciutadania a decidir "amb tota la informació sobre la taula".