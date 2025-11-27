La CUP de Santpedor adverteix ERC: per tenir el seu suport, caldrà un gir social al govern

La CUP de Santpedor ha advertit el govern d'ERC, ara en minoria després de la sortida de Sumem-Junts, que només comptarà amb el seu suport si assumeix polítiques que afrontin l'encariment de la vida, l'habitatge i la millora dels serveis públics. La candidatura denuncia que la voluntat de diàleg anunciada per ERC a l'inici de mandat "no s'ha complert".
La CUP denuncia incompliments i falta d'escolta
La candidatura cupaire afirma que ERC "recull ara les conseqüències dels seus actes" després de quedar-se governant en solitari a mitjan mandat. Segons la CUP, el govern republicà "ha renunciat" a impulsar polítiques estructurals favorables a la classe treballadora i s'ha quedat sense aliats després que Sumem abandonés l'executiu per "interessos electoralistes".
La formació també retreu a ERC haver "trencat el compromís" de mantenir ponts de diàleg. Asseguren que aquesta voluntat "no va existir ni abans ni després de les eleccions del 2023", i que l'executiu "no ha mostrat cap interès a escoltar les propostes de l'oposició ni ha complert els compromisos adquirits".
Suport condicionat a un canvi d'orientació
En el nou escenari de govern en minoria, la CUP considera que ERC necessitarà acords per garantir l'estabilitat i es pregunta "si ara intentarà fer el que no ha fet fins ara". Adverteixen que mantindran les seves reivindicacions centrades en problemàtiques que consideren urgents: la manca d'habitatge assequible, la necessitat d'un nou CAP, les "irregularitats" a la residència municipal externalitzada de Cal Jorba i la municipalització de serveis que, segons la formació, podria gestionar directament l'Ajuntament de Santpedor.
La CUP conclou que continuarà defensant aquestes qüestions com a condició per a qualsevol suport a les polítiques del govern d'ERC.