L'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de blau pel Dia d'Europa

Manresa se suma a la commemoració europea
La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de blau els pròxims divendres 8 i dissabte 9 de maig per celebrar el Dia d'Europa. La il·luminació es podrà veure entre les 9 del vespre i 2/4 d'11 de la nit i forma part de les accions commemoratives que es duen a terme arreu del continent per recordar els valors fundacionals del projecte europeu.
Amb aquesta iniciativa, Manresa se suma a les celebracions impulsades per institucions europees, ajuntaments, parlaments i entitats europeistes.
Una diada vinculada a la pau i la cooperació
El Dia d'Europa se celebra cada 9 de maig i simbolitza la pau, la solidaritat i la cooperació entre els pobles europeus. La commemoració recorda el discurs pronunciat el 9 de maig de 1950 pel ministre d'Afers Exteriors francès Robert Schuman, considerat l'origen del projecte d'integració europea que acabaria donant lloc a l'actual Unió Europea.
En aquell discurs, Schuman defensava un nou model de cooperació entre els països europeus per evitar futurs conflictes bèl·lics després de la Segona Guerra Mundial. També afirmava que la construcció europea no es faria d'un sol cop, sinó a través d'accions concretes i progressives.
Quaranta anys de l'adhesió a la Unió Europea
La commemoració d'aquest any té un significat especial perquè coincideix amb el 40è aniversari de l'adhesió de l'Estat espanyol a la Unió Europea. Des de l'Ajuntament de Manresa es destaca que la incorporació a la UE ha contribuït al desenvolupament econòmic, la cohesió social, la innovació i la sostenibilitat, així com al reforç dels drets i les llibertats.
També es posa en valor el paper de les institucions europees en la defensa de la diversitat territorial i en l'apropament de les polítiques públiques a la ciutadania.