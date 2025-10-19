L'alcalde Marc Aloy visitarà Valldaura dimarts en una nova jornada de proximitat amb el veïnat

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, dedicaran el dimarts 22 d'octubre a visitar el barri de Valldaura en una nova edició del programa L'Alcalde als Barris. Aquesta iniciativa té com a objectiu afavorir el contacte directe amb la ciutadania i conèixer de primera mà les necessitats i propostes dels veïns i veïnes.
Des de primera hora del matí, Aloy visitarà equipaments, comerços, entitats i comunitats de veïns, a més de centres educatius i sanitaris del barri. La jornada culminarà a 2/4 de 6 de la tarda, amb una trobada oberta al veïnat que tindrà lloc al local de La Nostra Llar de Valldaura (carrer Dos de Maig, 26-28).
Aquesta serà la setena visita de tot un dia que l'alcalde realitza a un barri de la ciutat des que el programa es va posar en marxa, el febrer del 2024. En anteriors edicions, Aloy ha visitat la Font dels Capellans, la Carretera de Santpedor, el Xup, la plaça Catalunya, la Balconada i el Poble Nou, amb una molt bona acollida ciutadana.