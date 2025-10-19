19 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Política

L'alcalde Marc Aloy visitarà Valldaura dimarts en una nova jornada de proximitat amb el veïnat

Visitarà equipaments, comerços, entitats i comunitats i farà una trobada oberta al veïnat a la Nostra Llar

  • Marc Aloy i Lluís Vidal Sixto durant la visita al barri del Xup en el marc de L'alcalde als barris -

ARA A PORTADA

Publicat el 19 d’octubre de 2025 a les 21:04

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, dedicaran el dimarts 22 d'octubre a visitar el barri de Valldaura en una nova edició del programa L'Alcalde als Barris. Aquesta iniciativa té com a objectiu afavorir el contacte directe amb la ciutadania i conèixer de primera mà les necessitats i propostes dels veïns i veïnes.

Des de primera hora del matí, Aloy visitarà equipaments, comerços, entitats i comunitats de veïns, a més de centres educatius i sanitaris del barri. La jornada culminarà a 2/4 de 6 de la tarda, amb una trobada oberta al veïnat que tindrà lloc al local de La Nostra Llar de Valldaura (carrer Dos de Maig, 26-28).

Aquesta serà la setena visita de tot un dia que l'alcalde realitza a un barri de la ciutat des que el programa es va posar en marxa, el febrer del 2024. En anteriors edicions, Aloy ha visitat la Font dels Capellans, la Carretera de Santpedor, el Xup, la plaça Catalunya, la Balconada i el Poble Nou, amb una molt bona acollida ciutadana.

Et pot interessar