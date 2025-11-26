L'oposició de Castellterçol força l'impuls del projecte ANLA amb l'aprovació d'una moció al ple

El ple municipal de Castellterçol, celebrat el 25 de novembre, va aprovar -amb 7 vots a favor i 4 en contra- una moció presentada pels grups de l'oposició per impulsar la redacció del projecte bàsic i executiu de l'equipament municipal de l'antiga fàbrica ANLA. La proposta, defensada per Connectem Castellterçol, Esquerra Republicana i la regidora no adscrita Raquel Alcaide, pretén desencallar un projecte llargament reivindicat pels veïns i que figura des de fa anys en els programes electorals de diverses formacions.
Un equipament clau per al municipi
L'ANLA, considerat un edifici de gran valor patrimonial i cultural, ha estat objecte de dos processos participatius els anys 2021 i 2024 per definir-ne els usos. Tot i això, els grups de l'oposició denuncien que el govern de Castell en Positiu no ha fet cap pas significatiu durant els darrers dos anys per avançar en el projecte arquitectònic ni en la planificació econòmica necessària.
La moció aprovada al ple insta l'Ajuntament a encarregar la redacció completa del projecte bàsic i executiu de rehabilitació, resoldre les càrregues urbanístiques pendents, definir un pla d'usos i dinamització sociocultural, garantir la participació ciutadana i buscar finançament supramunicipal. També reclama fer públic un calendari d'execució que asseguri la transparència i el seguiment del procés.
El govern hi vota en contra, l'oposició reclama responsabilitat
Els quatre regidors del govern de Castell en Positiu van votar-hi en contra. Van justificar la seva posició assegurant que les mocions presentades per Connectem Castellterçol "forcen el Reglament Orgànic Municipal" i que, segons el seu criteri, les mocions han de servir per a posicionaments institucionals, no per impulsar accions de govern.
Des de l'oposició, però, es recorda que la moció va ser aprovada democràticament i que, per tant, el govern municipal està obligat a complir-la. També subratllen que el debat sobre el ROM "no pot ser una excusa per ajornar indefinidament un projecte cabdal per al municipi", especialment després de la implicació ciutadana en els processos participatius.
Una demanda compartida pel teixit social i cultural
Els impulsors de la moció remarquen que el desbloqueig del projecte ANLA "no és només un acord polític, sinó un compromís amb la ciutadania", que ha expressat reiteradament la necessitat de recuperar aquest espai emblemàtic. Entitats, veïns i sectors culturals reclamen des de fa anys avançar cap a la seva rehabilitació i convertir-lo en un motor sociocultural del municipi.
Amb l'aprovació de la moció, l'oposició demana al govern que activi sense més dilacions tots els passos necessaris per fer realitat un projecte que, consideren, pot esdevenir un punt de trobada, dinamització i identitat per a Castellterçol.