Manresa reafirma el seu paper a Eurotowns en l'Assemblea General celebrada a Suècia

Manresa ha participat aquesta setmana en l'Assemblea General d'Eurotowns, celebrada a Gävle (Suècia), en una trobada centrada a definir les prioritats de la xarxa europea de ciutats mitjanes per al 2026. La representació local ha anat a càrrec d'Anjo Valentí, primer tinent d'alcalde i vicepresident d'Eurotowns, i de Mon Culleré, responsable del Servei d'Estudis de l'Ajuntament.
Un nou grup de treball europeu sobre protecció civil i gestió de crisi
La reunió d'enguany ha tingut una especial rellevància estratègica. Entre els acords més destacats hi ha la creació del nou Grup de Treball de Protecció Civil i Gestió de Crisi, una iniciativa que respon a la necessitat de reforçar la resiliència urbana davant riscos climàtics, emergències i crisis socials.
El nou grup neix de les conclusions compartides en trobades tècniques i polítiques dels darrers mesos i ha estat aprovat per unanimitat durant l'assemblea a Gävle. L'objectiu és facilitar l'intercanvi de bones pràctiques, avançar en protocols comuns i reforçar la preparació de les ciutats davant situacions de risc creixent.
Participació activa en el disseny de l'agenda europea per al 2026
La delegació manresana ha participat també en els principals espais de decisió d'Eurotowns, com el Strategic Policy Group (SPG), on es defineixen les orientacions polítiques i estratègiques de la xarxa.
Entre els temes tractats hi destaquen:
- L'impuls de l'advocacia davant les institucions europees.
- L'ampliació de la xarxa amb nous membres de països poc representats.
- La preparació de projectes conjunts en àmbits com la innovació, la sostenibilitat, l'habitatge i els objectius climàtics.
Aquest espai ha servit per reforçar la posició de Manresa com a ciutat implicada en el desenvolupament de l'agenda urbana europea i en la definició de polítiques estratègiques per a les ciutats mitjanes.
Declaració de Gävle: suport a Ucraïna i defensa dels valors europeus
Durant l'Assemblea General, Eurotowns ha aprovat la Declaració de Gävle, un document de solidaritat amb les ciutats ucraïneses que reafirma el compromís de la xarxa amb la pau, la democràcia i la cooperació europea.
El text subratlla el paper essencial de les ciutats mitjanes en:
- La resiliència local.
- El suport a la reconstrucció d'Ucraïna.
- L'intercanvi de coneixement amb municipis que operen en context de guerra.
Aquesta declaració reforça la dimensió internacional d'Eurotowns i la seva voluntat de contribuir activament a la cohesió europea en un moment de gran complexitat geopolítica.
Debats sobre innovació, desenvolupament urbà i habitatge
La trobada ha inclòs diversos espais de treball i debats temàtics relacionats amb:
- Innovació i digitalització en les polítiques urbanes.
- Estratègies de desenvolupament urbà sostenible.
- Mobilitat verda i transició energètica.
- Polítiques d'habitatge i accés equitatiu.
A més, s'ha presentat un primer esborrany del Pla de Treball d'Eurotowns per al 2026, que preveu reforçar la participació de les ciutats membres en projectes europeus, dinamitzar els grups temàtics existents i enfortir les aliances amb altres xarxes i institucions.
Un compromís ferm amb les ciutats mitjanes europees
Amb la seva participació a Gävle, Manresa consolida el seu paper com a ciutat activa dins d'Eurotowns i reafirma el seu compromís amb els reptes i oportunitats que afronten les ciutats mitjanes europees.
La ciutat continua contribuint a la construcció d'una agenda urbana basada en:
- La innovació.
- La sostenibilitat.
- La resiliència.
- La cohesió social.