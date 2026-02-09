Marc Aloy: «La situació d'avui és kafkiana i ha generat una angoixa innecessària»

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha expressat una crítica contundent després de la suspensió sense data del desnonament previst al Bloc 8 del passatge Tudela . El batlle ha qualificat la jornada d'"angoixant" i ha denunciat que la situació "no s'hauria d'haver produït", tot reclamant més mediació institucional i acusant la propietat d'especulació i d'incomplir els compromisos adquirits amb el consistori.
Indignació institucional per una jornada "d'angoixa"
Marc Aloy ha valorat l'aturada del desnonament amb alleujament però també amb duresa, insistint que l'escenari viscut aquest dilluns no era justificable. "Avui hem patit un dia d'angoixa", ha afirmat, tot recordant que l'Ajuntament feia dies que treballava per "resoldre d'una manera pacífica la situació d'emergència habitacional" del Bloc 8.
El batlle ha recordat que el consistori ja havia manifestat públicament la seva oposició al llançament. "Ahir -diumenge- vam emetre un comunicat dient que ens oposàvem fermament a aquesta ordre de desallotjament dictada pel jutge", ha explicat, subratllant que la voluntat municipal era trobar alternatives socials.
Tot i remarcar que "l'ocupació no ha de ser mai una via d'accés a l'habitatge", Aloy ha contextualitzat el cas: "Estem parlant d'un edifici que és propietat d'un fons d'inversió que durant molts anys ha desatès les seves responsabilitats, que va ser ocupat per persones vulnerables amb menors". A més, ha recordat que el desnonament afectava només un habitatge i "tampoc resolia el problema d'ocupació del conjunt de la finca".
Crítiques per no haver suspès abans el desnonament
Un dels punts centrals del discurs de l'alcalde ha estat la crítica a la gestió del procés judicial i administratiu. Ha destacat que l'immoble havia estat posat a la venda i que tres organismes -Ajuntament, Generalitat i una fundació- havien exercit el dret de tanteig per adquirir-lo.
"Hi havia ja tres possibles compradors que es podien fer càrrec d'aquest habitatge i resoldre de manera tranquil·la la situació d'emergència habitacional", ha assenyalat. Per això ha assegurat que "no entenem de cap manera" que, tot i els escrits institucionals demanant la suspensió, s'hagi arribat fins al mateix matí del llançament.
L'alcalde ha estat especialment contundent en la valoració del resultat final. "És evident que la situació d'avui és kafkiana", ha dit, afegint que "el que es podia haver resolt durant la setmana passada (…) no hagués hagut d'arribar fins avui". Segons Aloy, tot plegat "ha generat una angoixa innecessària a les persones vulnerables que estan en aquesta situació".
Aquesta angoixa, ha apuntat, també ha afectat les entitats i col·lectius que han donat suport a les famílies. "Col·lectius com Càritas, agrupaments escoltes o l'associació de veïns han estat donant suport i no haurien hagut de passar per això", ha afirmat.
Crítica al desplegament policial i aposta per la mediació
Aloy també ha lamentat el cost i el desplegament logístic associat a l'operatiu policial. "No hauríem hagut de fer una despesa econòmica com la d'avui amb el desplegament de divuit furgones dels Mossos d'Esquadra (…) que al final no ha servit absolutament per res", ha dit.
En aquest sentit, ha defensat una manera diferent d'abordar aquests conflictes. "L'administració hem de tenir la responsabilitat de resoldre les coses (…) llançant la mediació i trobant solucions, i no per la força", ha remarcat, insistint que el model de gestió ha de prioritzar vies socials i negociades.
Suspensió sense data i vies obertes de negociació
Malgrat la crítica, Aloy ha reconegut que la suspensió del desnonament permet alleujar la tensió immediata. "Avui respirem una mica més tranquils", ha afirmat, tot recordant les hores d'incertesa viscudes al matí "especialment per la gent que era allà i la família que havia de ser desnonada".
Pel que fa al futur, ha assegurat que el consistori manté contactes amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per materialitzar la compra de l'immoble. "Fa dies que estem en contacte perquè pugui fer efectiva la compra (…) i gestionar les persones residents d'una manera tranquil·la, a través d'un habitatge social", ha explicat.
Segons l'alcalde, aquesta és la via adequada en contraposició al desallotjament coercitiu: "No per la força, que és com pretenia la propietat".
Denúncia d'especulació i acusació d'incompliment
Un altre dels elements més durs de la compareixença ha estat la denúncia directa contra la propietat de l'edifici. Aloy ha qualificat l'augment del preu de venda com "un cas clar d'una especulació terrible per part d'un gran tenidor".
"Si aquest bloc estava anunciat a 450.000 euros i en el moment que surt a tanteig passa a 650.000, vol dir que a l'administració li pugen automàticament un 50% el cost", ha argumentat, tot considerant-ho una pràctica inacceptable.
A més, ha acusat la propietat d'incomplir els acords previs. "S'havia compromès a aturar el desnonament i ha incomplert el compromís que teníem amb l'Ajuntament", ha afirmat amb contundència, per concloure: "Ens sentim estafats".
Un conflicte que continua obert
Les declaracions del batlle reflecteixen un posicionament institucional dur davant el que considera una gestió inadequada del cas i una actitud especulativa per part del propietari. Tot i la suspensió del desnonament, el futur del Bloc 8 continua pendent de les negociacions per la compra i regularització de la situació de les famílies.
Aloy ha insistit que la prioritat és garantir solucions habitacionals estables i evitar episodis com el viscut. La seva valoració, marcada per la indignació i la denúncia, evidencia la dimensió política i social d'un conflicte que segueix obert i que ha situat el dret a l'habitatge al centre del debat local.