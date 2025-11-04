Marc Aloy visitarà el barri dels Comtals, el 10 de novembre

El proper dilluns 10 de novembre l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, seran al barri dels Comtals, en una nova edició de la iniciativa L'alcalde als barris. En aquesta ocasió, l'estada de l'alcalde al barri començarà cap a les 4 de la tarda. Després de visitar diferents espais del barri i alguns dels seus veïns i veïnes, a 2/4 de 6 de la tarda tindrà lloc una trobada oberta a la ciutadania al local de l'Associació de Veïns i Veïnes (carrer del Cascall, 16).
L'alcalde als barris és una iniciativa que permet un contacte més directe del màxim representant municipal amb la ciutadania per conèixer la seva realitat de primera mà i recollir propostes de millora provinents de les persones del barri.
Aquesta serà la vuitena visita de L'alcalde als barris, una iniciativa que ha tingut molt bona acollida. Des que aquesta proposta es va posar en marxa, el febrer del 2024, Aloy ha estat als barris de la Font dels Capellans, la Carretera de Santpedor, el Xup, la Plaça Catalunya, la Balconada, el Poble Nou i Valldaura.