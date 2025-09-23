Més de 250 feministes participaran dissabte a Manresa en la V Trobada de Formació i Debat dels Països Catalans

Manresa acollirà aquest dissabte 27 de setembre més de 250 persones inscrites a la V Trobada de Formació i Debat, un esdeveniment organitzat per la Xarxa de Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans. La jornada reunirà activistes, pensadores i col·lectius per abordar els principals reptes polítics i socials del present, i per enfortir estratègies comunes des del feminisme.
Una jornada per fer front als reptes globals
El programa començarà a les 11 del matí al teatre Els Carlins amb la taula rodona Com fem front a l'aliança internacional feixista?. Les ponents convidades aportaran visions complementàries sobre l'auge de l'extrema dreta i les conseqüències per als drets humans arreu del món. Hi participaran Mònica Clua, professora de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra; Özgür Güneş Öztürk, sòcia fundadora de la cooperativa Col·lectivaT i professora de la Universitat de Lleida, i Ixeya Quesada, militant de la Xarxa que hi sumarà la perspectiva LGBTIQ+. L'objectiu és analitzar el context global i debatre quines estratègies poden desplegar els moviments feministes per combatre les polítiques autoritàries.
Formacions i tallers per aprofundir en qüestions clau
A la tarda, de 2/4 de 5 a 6 de la tarda, Manresa acollirà formacions simultànies en diversos espais de la ciutat. Aquestes sessions inclouran xerrades, tertúlies i tallers pràctics sobre qüestions clau per al moviment feminista: el sistema de cures i les condicions de les seves treballadores, la relació entre feminisme i lluita de classes, les violències masclistes dins les pròpies comunitats i la necessitat de construir pràctiques militants sòlides. Entre les ponents hi haurà Francesca Poggi, representant del sindicat de dones migrants Sindillar; la pensadora comunista queer Ira Hybris; el col·lectiu AAMAS de Manresa, especialitzat en l'abordatge transformador de la violència patriarcal, i membres del Comitè Jineoloji de Catalunya, vinculat a la lluita de les dones del Kurdistan.
A partir de 2/4 de 7 de la tarda, s'iniciarà una segona franja formativa dedicada a qüestions com les mancances i biaixos en el sistema de protecció a la infància i adolescència, la perspectiva prodrets en relació amb el treball sexual, la lluita contra el feixisme a les xarxes socials i el paper del feminisme en l'autorganització laboral. Hi participaran col·lectius i activistes com Criando Alianzas, Proyecto Una, ELA Sindikatua, Coordinadora Obrera Sindical (COS), Laura Macaya, Janet Mérida i Anaïs Borràs. Les ponents compartiran experiències i estratègies per impulsar un feminisme més inclusiu i eficaç davant els reptes socials i laborals actuals.
Cloenda amb música i suport mutu
La jornada finalitzarà amb un acte de tancament a 2/4 de 9 del vespre a l'Ateneu Popular la Séquia, que comptarà amb les actuacions musicals de Maria Ribot i Marina Lluc. A més de la Xarxa de Feministes Anticapitalistes, hi participaran col·lectius convidats com Tombem Aliança Catalana, que dona suport a tretze activistes encausades per plantar cara als discursos d'odi del partit d'ultradreta Aliança Catalana, i Acord Social Valencià, nascut després de la dana que va afectar diverses comarques del País Valencià el 2024 per oposar-se a les polítiques de PP i Vox.
Després de l'acte institucional, les participants compartiran un sopar col·lectiu i gaudiran de les actuacions de Rude Girls Club i Núrk, que posaran punt final a una jornada marcada pel debat polític, el suport mutu i la cultura. Segons les organitzadores, l'objectiu de la trobada és "enfortir les xarxes feministes anticapitalistes arreu dels Països Catalans, compartir coneixements i estratègies, i construir respostes conjuntes davant les amenaces globals".