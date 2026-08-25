Moià celebrarà aquest dimecres el ple sobre el polígon d'El Prat ajornat per un ciberatac

L'Ajuntament de Moià celebrarà aquest dimecres, 26 d'agost, la sessió plenària extraordinària que havia de debatre l'aprovació inicial de la modificació puntual del planejament urbanístic del polígon d'El Prat, que permetrà l'ampliació de l'escorxador i la implantació d'una planta de biogàs. El ple s'havia de dur a terme originalment el passat 29 de juliol, però l'Ajuntament es va veure obligat a ajornar-lo després de detectar-se un ciberatac als servidors municipals. En aquell moment, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Centre Criptològic Nacional van confirmar intrusions en fitxers del consistori, i la falta de garanties en el funcionament del sistema de videoacta va portar l'alcalde, Dionís Guiteras, a ajornar la votació amb el consens de tot l'arc municipal.
Resoltes les incidències tècniques i renovada la xarxa informàtica, la corporació sotmetrà a votació la proposta urbanística. L'equip de govern defensa el projecte com la via per regularitzar la situació d'aquest sector industrial -pendent des de fa dècades-, donar compliment a resolucions judicials i permetre la construcció d'una planta pública de biogàs per a la gestió de residus orgànics de proximitat.
Nova concentració a les portes del ple
Coincidint amb la celebració de la sessió, la plataforma Per un Moià Viu ha tornat a cridar a la mobilització ciutadana sota el lema Tothom al ple. La convocatòria preveu una cercavila que sortirà a 2/4 de 7 de la tarda des de la plaça de Catalunya i una concentració d'urgència davant l'Ajuntament, a la plaça de Sant Sebastià, a 2/4 de 8, just abans de l'inici de la reunió institucional.
L'entitat manté la seva oposició frontal tant a l'ampliació de l'escorxador com a la futura instal·lació de biogàs. La plataforma recorda que el projecte contravé el resultat de la consulta popular no vinculant celebrada el gener passat, en què la ciutadania es va posicionar majoritàriament en contra de les intervencions previstes al polígon d'El Prat. Ja durant la data inicial del 29 de juliol, un centenar de persones es va mobilitzar pel mateix motiu tot i la suspensió d'última hora de la sessió.