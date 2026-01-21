Roba estesa en un cordill molt tens a l'Ajuntament de Manresa

"Esperpèntic! Està demanant que s'emprin recursos públics a empaitar la gent que penja la roba estesa en un estenedor a la façana de casa", s'ha exclamat la portaveu de Fem Manresa a l'Ajuntament, Roser Alegre, davant la proposta de Junts de fer complir el punt de l'ordenança de civisme que regula la presència de roba estesa a balcons que donen a l'espai públic. "Aquesta és la revolució del sentit comú?" ha preguntat en referència al lema que fa servir a les xarxes socials. "Si volen repassar l'aplicabilitat de l'ordenança de civisme, fem-ho amb tots els punts", ha conclòs.
Més suau en les formes, però igual de punyent en el fons, el regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, ha preguntat a Ramon Bacardit si vol "dificultar la vida a milers d'habitants de Manresa". Aquest punt, que és hereu de l'ordenança de 1990, "no és un element conflictiu", ha explicat Sixto. "Té més de 35 anys i en tot aquest temps no ha fet obrir cap expedient sancionador, només alguna queixa que s'ha solucionat amb mediació", i per això ha explicat que "d'acord amb el PAM del govern" és un dels punts que es tractarà "en la propera revisió de l'ordenança".
Fer complir la normativa
En l'exposició inicial el portaveu del grup municipal de Junts ha explicat que la moció que presenten al ple se centra en el compliment d'una normativa vigent aprovada pel mateix Ajuntament, l'ordenança de civisme de l'any 2012, que alhora va adoptar d'una ordenança més antiga, de 190. Junts defensa que no té sentit aprovar regulacions municipals "si després no es vetlla per la seva aplicació efectiva".
La moció posa el focus en l'article 47 de l'ordenança, que prohibeix estendre roba en balcons, obertures i terrasses que donin directament a l'espai públic. Segons el grup, aquesta pràctica té un "impacte directe en la imatge de la ciutat", tant per als visitants com per als mateixos ciutadans, en coherència amb el discurs del govern municipal sobre la promoció de la imatge i l'autoestima urbana.
Bacardit ha remarcat que l'ordenança ja preveu mecanismes de flexibilitat, com el preavís i la mediació abans de qualsevol sanció, fet que permet atendre casuístiques diverses. En aquest sentit, Junts insisteix que l'objectiu no és sancionar indiscriminadament, sinó aplicar la norma, informar-ne i, si cal, contemplar excepcions a través de la mediació.
El regidor també ha recordat a ERC que l'ordenança de civisme de 2012 es va votar amb el seu vot favorable. "Ja no existeix aquella ERC d'ordre, ara s'assembla cada vegada més a la CUP", ha sentenciat.
Tensió amb Fem Manresa i amb l'alcalde
Junts i Fem Manresa, que arribaven al debat d'aquest punt després d'enganxar-se anteriorment per l'especulació amb l'habitatge i per la intervenció dels EUA a Veneçuela, han continuat llençant-se retrets l'un contra l'altre. "Aquestes són les prioritats d'uns i altres: mentre nosaltres fem propostes per fer assequible els habitatges, vostès s'entretenen amb la roba estesa", els han ventat els cupaires.
Tampoc l'alcalde Marc Aloy no se n'ha pogut estar d'intervenir al final del debat. "Si s'aprova hauré d'anar a avisar les cinc-centes famílies de la Balconada, que tenen els estenedors mirant enfora des que es van construir les cases, a dir-los que Junts els vol sancionar per estendre la roba", ha sentenciat.
La proposta de Junts només ha rebut el suport del grup Nacionalista.