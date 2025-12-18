Sallent aprova un pressupost de 13,8 milions per al 2026 amb el focus en el centre urbà

El ple de l'Ajuntament de Sallent ha aprovat aquest dimecres, 18 de desembre, en sessió extraordinària, el pressupost municipal per a l'any 2026, que ascendeix a 13.847.533,02 euros. El document preveu un paquet d'inversions d'1.881.439,94 euros i suposa un canvi de dinàmica en les prioritats del govern municipal, que posa el focus en la millora del centre del poble.
Aprovació amb majoria del govern
Els comptes municipals han tirat endavant amb els nou vots a favor del grup d'ERC, mentre que Fem Poble i Junts per Sallent hi han votat en contra. El pressupost manté un caràcter continuista en el volum d'inversions, però redefineix el destí principal d'aquestes actuacions, deixant en segon pla nous projectes de gran envergadura per prioritzar actuacions de millora urbana.
Canvi de focus en les inversions
L'equip de govern ha decidit reorientar les inversions, que en exercicis anteriors havien tingut com a eix central la nova Residència i centre de dia. Un cop finalitzada l'obra, el consistori preveu destinar els recursos a actuacions per esponjar el centre del municipi i millorar globalment carrers, xamfrans i enllumenats, així com la rehabilitació d'edificis del nucli urbà.
Del total del pressupost d'inversions, un milió d'euros es destinarà a finançar el mobiliari i l'equipament interior de la nova Residència i centre de dia, un projecte que ja no requerirà noves aportacions per a l'obra. La resta de les inversions, vinculades a urbanisme, via pública, habitatge i sostenibilitat, se centraran principalment en places, carrers i espais del centre de Sallent.
Millores en seguretat i habitatge
Entre les actuacions previstes també s'hi inclou la instal·lació de càmeres de vigilància perimetrals als polígons industrials, així com subvencions destinades a la reforma i a l'accés a l'habitatge. L'objectiu és avançar en la millora de la seguretat i afavorir la rehabilitació del parc edificat del municipi.
Ordenances fiscals i nous llocs de treball
El ple també ha aprovat definitivament les Ordenances Fiscals per a l'any 2026 i una proposta d'acord per a la creació de noves fitxes de llocs de treball. En concret, s'ha donat llum verda a la creació d'un lloc de Tècnic superior de Recursos Humans i d'un Treballador Social per a la Residència i centre de dia.
Ampliació de la plantilla municipal
La proposta inclou, a més, la modificació del lloc de Treballador familiar, que passarà d'una dedicació del 75% al 100% de la jornada, així com la incorporació d'un nou Treballador Social i d'un Tècnic superior de Recursos Humans. Segons el consistori, aquestes incorporacions són necessàries per continuar millorant l'atenció i la qualitat dels serveis municipals. La proposta d'ampliació de plantilla ha estat aprovada per unanimitat.