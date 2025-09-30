Sant Joan estrena ajuts per a la mobilitat d'estudiants postobligatoris

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha posat en marxa una nova línia d'ajuts destinada a joves d'entre 16 i 25 anys que cursen estudis postobligatoris fora del municipi. La mesura pretén pal·liar les desigualtats que generen els costos de transport i reforçar el compromís municipal amb l'equitat educativa.
Una nova línia d'ajuts per a l'equitat educativa
La convocatòria, presentada per la Regidoria d'Educació i finançada amb el suport de la Diputació de Barcelona, s'adreça a estudiants de batxillerat, programes de formació i inserció (PFI), cicles formatius de grau mitjà i superior, graus universitaris i ensenyaments professionals de música, dansa i estudis artístics superiors. Segons dades de la Generalitat, prop de 500 santjoanencs es desplacen cada curs a centres d'altres municipis per cursar aquests ensenyaments.
El regidor d'Educació, Iban Hortal, ha destacat que "amb aquesta nova convocatòria refermem el nostre compromís amb l'equitat en tots els nivells educatius. El transport cap al centre d'estudis esdevé una despesa que genera desigualtats i amb aquesta línia volem evitar que sigui una dificultat afegida per als joves estudiants".
Quanties segons la distància
Els imports dels ajuts varien en funció de la distància entre Sant Joan i el centre educatiu:
- 44 euros per a centres situats entre 2 i 20 km.
- 58 euros per a centres situats entre 20 i 30 km.
- 88 euros per a centres situats a més de 30 km.
En el cas dels joves que utilitzen transport públic i la targeta TJove, la subvenció pot arribar a cobrir més de la meitat del cost del desplaçament d'un curs complet. A més, tindran prioritat en la concessió de les beques els estudiants de famílies nombroses, monoparentals o aquelles en què l'alumne o algun membre de la unitat familiar acrediti un grau de discapacitat.
Tràmits i calendari
El termini de presentació de sol·licituds és de l'1 al 31 d'octubre de 2025, a través del registre electrònic de l'Ajuntament. Tant els formularis com la documentació necessària i la normativa completa de la convocatòria estan disponibles al web municipal.
Amb aquesta nova convocatòria, Sant Joan amplia el ventall de beques educatives, que fins ara incloïa ajuts per a infants de 0 a 3 anys, educació infantil, primària, ESO, formació d'adults i ensenyaments musicals, sumant ara una eina més per afavorir la igualtat d'oportunitats entre els joves del municipi.