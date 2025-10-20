20 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Política

Sant Salvador de Guardiola ja pot emetre el certificat digital idCAT per fer tràmits en línia

L'Ajuntament es converteix en entitat registradora i ofereix el servei gratuït a través de l'OAC

  • Logotip de l'idCAT -

ARA A PORTADA

Publicat el 20 d’octubre de 2025 a les 15:44
Actualitzat el 20 d’octubre de 2025 a les 15:45

L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ja pot emetre i renovar el certificat digital idCAT, després d'haver estat acreditat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) com a nova entitat registradora. Des del 16 d'octubre, el servei està disponible a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), permetent als veïns i veïnes obtenir el certificat sense haver-se de desplaçar a altres municipis.

Aquest certificat digital, totalment gratuït, permet identificar-se i signar electrònicament amb plena validesa legal, així com fer tràmits telemàtics amb qualsevol administració pública d'una manera ràpida, segura i confidencial. Per sol·licitar-lo, cal demanar cita prèvia i presentar el document d'identitat (DNI, passaport o targeta de residència).

Amb aquest nou servei, l'Ajuntament reforça la seva aposta per la modernització i digitalització de l'administració local, facilitant la relació de la ciutadania amb els serveis públics. A més, el consistori també podrà gestionar renovacions i incidències dels certificats existents, donant una resposta àgil i propera als usuaris.

L'acreditació com a entitat registradora suposa un pas més en l'objectiu municipal d'apropar la tecnologia a la ciutadania i reduir la bretxa digital, especialment entre els col·lectius amb més dificultats d'accés als serveis en línia.

Et pot interessar