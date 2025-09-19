Endesa reforça el subministrament elèctric de Sant Salvador de Guardiola

Endesa ha completat unes obres clau per millorar la qualitat i seguretat del subministrament elèctric a Sant Salvador de Guardiola. La creació d'una nova anella elèctrica i la modernització d'infraestructures beneficiarà llars, indústries i serveis del municipi, com el Centre d'Atenció Primària, reduint el temps d'afectació en cas d'avaria i reforçant la xarxa de cara al futur.
Nova anella elèctrica per garantir el servei
L'actuació principal ha consistit en la instal·lació d'un nou tram de línia subterrània de mitjana tensió a 25 kV. Aquesta línia uneix dos centres de transformació situats als carrers Víctor Guimerà i de la Moreneta, passant pel carrer de la Llum i el passatge Amistat. La connexió ha permès crear una anella elèctrica, una infraestructura que possibilita redirigir el subministrament en cas d'indisposició d'una de les línies principals.
Aquesta configuració garanteix que, davant d'una incidència o treballs de manteniment, es pugui restablir el servei als clients de manera més ràpida i eficaç. Això representa una millora notable en la qualitat del subministrament, ja que redueix els temps d'interrupció i minimitza les afectacions als veïns.
Reforma integral d'un centre de transformació
El projecte també ha inclòs la reforma integral d'un dels centres de transformació implicats. En concret, s'han substituït les cabines aèries tradicionals per unes encapsulades amb un gas d'elevades característiques aïllants. Aquestes noves cel·les, completament estanques, ofereixen una major capacitat d'extinció en cas d'incident i proporcionen més seguretat als tècnics encarregats del manteniment i millora de les instal·lacions.
Aquest tipus de tecnologia avançada contribueix a fer la xarxa més robusta i segura, reduint el risc d'avaries i garantint un funcionament més eficient.
Telecomandament per a una resposta més ràpida
Una altra millora destacada ha estat l'equipament del centre de transformació amb telecomandament. Aquest sistema permet controlar i maniobrar la xarxa a distància des del Centre de Control d'Endesa. D'aquesta manera, en cas d'incidència, es pot localitzar l'avaria amb més rapidesa i realitzar maniobres de la xarxa sense necessitat de desplaçar personal sobre el terreny.
Segons Endesa, aquesta tecnologia permet reduir fins a un 20% el temps d'afectació als clients, agilitzant la reposició del servei i garantint un subministrament més fiable.