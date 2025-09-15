Endesa renova 162 transformadors a la Catalunya Central en 15 anys per modernitzar la xarxa elèctrica

Endesa ha culminat un ambiciós pla de renovació de la seva infraestructura elèctrica a la Catalunya Central, substituint 162 transformadors antics per uns de nova generació al llarg dels darrers quinze anys. L'objectiu és millorar l'eficiència i la fiabilitat del subministrament en un context de demanda creixent i transició energètica. Només el 2025 s'han reemplaçat 24 transformadors, dins d'una inversió total d'1,8 milions d'euros aportats íntegrament per la companyia.
Renovació tecnològica i millora del servei
Aquesta actuació forma part d'un pla més ampli que Endesa ha desplegat arreu de Catalunya, on entre 2011 i 2025 s'han substituït gairebé 1.300 transformadors amb una inversió global de 13,7 milions d'euros. A la Catalunya Central, les actuacions s'han dut a terme en múltiples poblacions, amb la finalitat de garantir un servei més estable i reduir la possibilitat d'incidències. Segons la companyia, el procés ha permès rejovenir una xarxa que, en alguns punts, operava amb equips que havien superat la seva vida útil.
Els transformadors antics eliminats han estat gestionats a través d'empreses de residus autoritzades, assegurant-ne la destrucció i el reciclatge de manera responsable amb el medi ambient. Endesa destaca que aquests nous dispositius no només són més resistents a condicions climàtiques adverses, sinó també més eficients energèticament, fet que contribueix a un consum més responsable i sostenible.
Preparats per a l'electrificació del futur
Amb aquestes intervencions, Endesa persegueix un triple objectiu: absorbir possibles puntes de demanda, respondre al consum de nous clients i reforçar la capacitat de la xarxa per fer front a l'augment previst de l'electrificació de l'economia. La companyia recorda que la transició energètica -basada en l'ús creixent d'electricitat d'origen renovable i en la reducció de combustibles fòssils- és essencial per assolir els objectius de neutralitat de carboni fixats per la Unió Europea.
Aquest procés d'electrificació comporta un increment en l'ús de vehicles elèctrics, sistemes de calefacció basats en bombes de calor i altres tecnologies que depenen d'una xarxa robusta i moderna. Segons Endesa, reforçar la infraestructura ara permetrà evitar colls d'ampolla en el futur i garantir que els clients puguin beneficiar-se d'un servei elèctric més segur i eficient.
Una inversió continuada i estratègica
La mitjana de set transformadors renovats cada mes a nivell català posa de manifest l'esforç continuat d'Endesa per modernitzar el sistema elèctric. Aquestes inversions, finançades íntegrament per la companyia, responen a una estratègia a llarg termini que vol anticipar-se als reptes energètics de les pròximes dècades. Des de la companyia, remarquen que aquestes actuacions són clau per garantir un subministrament fiable en un context de canvi climàtic, electrificació i creixent aposta per les energies renovables.