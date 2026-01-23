23 centres de la Catalunya Central s'organitzen per defensar l'escola pública

L'Assemblea Docent de la Catalunya Central ha anunciat l'inici d'un cicle de mobilitzacions en què ja s'han implicat 23 centres educatius del territori, amb l'objectiu de reclamar una reducció de les ràtios, menys burocràcia i una millora de les condicions laborals, davant el que consideren un bloqueig de les negociacions amb el Departament d'Educació i la manca de propostes concretes per revertir la precarització de l'educació pública.
Mobilització davant el bloqueig negociador
Davant la situació actual de les meses sectorials, l'Assemblea Docent de la Catalunya Central ha decidit fer un pas endavant i activar una resposta col·lectiva. Segons denuncien, el Departament d'Educació s'ha presentat a les darreres reunions sense cap proposta sobre retribucions ni mesures efectives per reduir les ràtios a les aules o alleugerir la càrrega burocràtica del professorat.
Des de l'assemblea consideren inacceptable que l'administració pretengui allargar en el temps uns compromisos que qualifiquen d'imprescindibles per garantir la qualitat del sistema educatiu públic i unes condicions de treball dignes per al personal docent.
Unitat sindical i territorial
Els docents de la Catalunya Central han anunciat que se sumen a la crida unitària dels sindicats educatius, entre els quals hi ha USTEC·STEs, ASPEPC-SPS, CCOO, CGT i UGT. L'objectiu és articular una resposta conjunta que tingui força tant a nivell nacional com territorial.
Actualment, són 23 els centres educatius de la Catalunya Central que ja han confirmat la seva adhesió a les mobilitzacions, una xifra que l'assemblea espera que creixi en els propers dies.
Calendari de mobilitzacions
L'Assemblea Docent ha fet públic el calendari d'accions previst a la Catalunya Central. El primer acte tindrà lloc el 24 de gener, amb una participació massiva en la mobilització convocada a Barcelona per exigir una clàusula salarial que protegeixi el poder adquisitiu davant la inflació i la reversió de les retallades.
El 5 de febrer està prevista una acció de protesta descentralitzada al territori, mentre que el 10 de febrer es durà a terme una tancada en un institut de la zona com a vigília de la vaga, amb espais de debat sobre el futur de l'educació pública i la coordinació de les accions.
L'11 de febrer s'iniciarà el cicle de vagues educatives, amb l'objectiu d'aconseguir un buidatge total de les aules als centres adherits.
Crida a la participació del conjunt del sector
Des de l'Assemblea Docent de la Catalunya Central fan una crida a tot el personal educatiu -docents, personal d'atenció educativa i personal d'administració i serveis- a participar activament en les assemblees de centre i en les accions territorials.
Segons assenyalen portaveus de l'assemblea, "només amb la implicació directa de les bases es podrà construir una resposta prou forta per obligar el Departament a rectificar" i avançar cap a un model d'escola pública amb més recursos, menys precarietat i millors condicions de treball.