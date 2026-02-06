Alba Baltiérrez i l'escoltisme de Manresa, guardonats amb els Premis Séquia 2026

La mestra Alba Baltiérrez i Alier i el moviment escolta de Manresa han estat distingits amb els Premis Séquia 2026, que reconeixen actituds positives i constructives en benefici del progrés de la societat manresana. Els guardons, que arriben enguany a la seva desena edició, s'entregaran el proper 18 de febrer al Museu de l'Aigua i el Tèxtil, en el marc de les Festes de la Llum.
Un premi al compromís cívic i social
Els Premis Séquia són convocats anualment per la Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Séquia i la Fundació Universitària del Bages - UManresa, amb l'objectiu de reconèixer persones i col·lectius que, amb la seva trajectòria i acció, contribueixen de manera destacada al progrés social, cultural i humà de Manresa. A més del reconeixement públic, el guardó consisteix en una escultura de l'artista manresà Ramon Oms, i inclou la signatura dels premiats al llibre d'honor del Premi Séquia.
L'acte de lliurament tindrà lloc el dimarts 18 de febrer a les sis de la tarda, al Museu de l'Aigua i el Tèxtil, un espai fortament vinculat a la història i els valors que simbolitza el premi.
Alba Baltiérrez, una vida dedicada a l'educació i la justícia social
El premi individual d'aquesta desena edició s'ha concedit a Alba Baltiérrez i Alier, mestra amb una llarga trajectòria de compromís educatiu i social a la ciutat. Baltiérrez va ser una de les fundadores de l'escola Flama, creada l'any 1970 com un projecte cooperatiu impulsat conjuntament per famílies i docents. El centre es va caracteritzar per aplicar un model de pedagogia activa, pluralista, democràtica i arrelada a la llengua i la cultura catalanes, sense ànim de lucre i amb una clara vocació de servei públic.
Un cop jubilada, Baltiérrez va continuar vinculada a iniciatives socials, col·laborant amb Càritas en tasques de reforç escolar i acompanyament a famílies. També és una de les impulsores del projecte Puntal, una iniciativa de suport escolar adreçada a estudiants amb dificultats d'aprenentatge, posada en marxa l'any 2008 conjuntament amb Montse Perramon, Agnès Torras i Dolors Llobet.
El jurat ha destacat el seu compromís ferm amb una educació de qualitat i accessible per a tothom, la seva perseverança en la lluita contra les desigualtats socials i la seva capacitat de treball en equip, present en tots els projectes en què ha participat.
L'escoltisme de Manresa, una escola de ciutadania activa
El Premi Séquia col·lectiu 2026 ha estat atorgat al moviment escolta de Manresa, integrat actualment pels agrupaments Cardenal Lluch, Antoni Gaudí, Cavall Bernat i La Salut. El reconeixement posa en valor una trajectòria llarga i ininterrompuda de servei a la ciutat i a la formació integral d'infants i joves.
El guardó coincideix amb dues efemèrides destacades: el 75è aniversari de l'Agrupament Escolta Cardenal Lluch i el 60è aniversari, celebrat l'any passat, de l'Agrupament Escolta Antoni Gaudí. El jurat ha volgut reconèixer l'escoltisme com una veritable escola de ciutadania activa, que ha format generacions de manresans i manresanes en valors com la responsabilitat, el compromís social, la convivència, l'estima pel país i el respecte per la natura.
Segons el veredicte, l'escoltisme manresà comparteix amb els impulsors de la Sèquia valors com la capacitat d'adaptació, la resiliència i la tenacitat, que li han permès mantenir la seva missió educativa en un context de canvis socials, culturals i generacionals constants.
Deu anys de Premis Séquia
Amb aquesta edició, els Premis Séquia celebren deu anys de trajectòria reconeixent figures i col·lectius rellevants de la ciutat. Al llarg de les edicions anteriors, els guardons han distingit persones i entitats com Pere Garcia, la cooperativa Mengem Bages, Pere Joan Cardona, la Coral Infantil de les Escodines, la Comunitat de Sant'Egidio, el CAE, Càritas Manresa, el Servei d'Oncologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa o la DO Pla de Bages, entre d'altres.
El jurat d'aquesta desena edició ha estat format per representants de l'Ajuntament de Manresa, l'Associació de la Misteriosa Llum, Foto Art Manresa, la Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Séquia i la Fundació Universitària del Bages - UManresa.