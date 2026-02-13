Ban de l'alcalde per garantir la seguretat al Carnestoltes Infantil de Manresa

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha publicat un ban amb motiu del Carnestoltes Infantil, que se celebrarà aquest diumenge 15 de febrer. El document recull recomanacions per garantir la seguretat durant la rua i la resta d'activitats vinculades a la festa, amb l'objectiu de prevenir possibles accidents i danys.
El ban s'ha elaborat d'acord amb el protocol d'actuació dels serveis de Protecció Civil de l'Ajuntament i té en compte tant la desfilada de comparses com els actes organitzats per escoles i entitats de la ciutat.
Talls de trànsit i afectacions viàries
Pel que fa a la mobilitat, a partir de les 11 del matí es tallarà el trànsit al passeig de la República per facilitar la concentració de les comparses. Des d'1/4 de 12 del migdia hi haurà talls puntuals al llarg del recorregut de la rua, que passarà pel passeig de la República, la Plana de l'Om, el carrer del Born, la plaça Sant Domènec, la Muralla Sant Domènec, el primer tram del Passeig Pere III, la plaça Neus Català Pallejà, el carrer Guimerà (prolongació) i el carrer Carrasco i Formiguera fins a la plaça Font de les Oques.
Un cop finalitzada la rua, i amb motiu de la festa final, es tallarà el carrer Carrasco i Formiguera, entre Guimerà i Ginjoler, fins que acabin les tasques de neteja. En aquest àmbit també es prohibirà l'estacionament.