El carrer Guimerà inicia la fase central de les obres amb canvis destacats de mobilitat

El carrer Guimerà afronta aquest mes de gener una nova etapa de la seva transformació urbana amb l'inici de la fase 3 de les obres, que afectarà el tram central del vial. A partir del proper dilluns, 19 de gener, el projecte entrarà en una fase clau que comportarà canvis importants de mobilitat, reubicació provisional de la càrrega i descàrrega i el trasllat definitiu de la parada de taxis, mentre continuen avançant la resta de fases ja iniciades.
Aquest dimarts, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha visitat les obres acompanyat del regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, i de la regidora de Comerç, Tània Infante.
Inici de la fase 3 al tram central
Les obres de remodelació del carrer Guimerà avancen a bon ritme i el pròxim 19 de gener està previst que s'iniciï la fase 3, corresponent al tram central del carrer. Aquesta fase engloba el tram comprès entre el carrer Circumval·lació i la plaça Neus Català i Pallejà, així com el tram del Passeig Pere III des d'aquesta plaça fins al carrer Canyelles.
Tal com s'ha fet en l'inici de cada nova fase, l'Ajuntament de Manresa ha mantingut reunions informatives amb el veïnat i els comerços de la zona per explicar les afectacions previstes i l'evolució dels treballs. Aquesta fase hauria d'estar enllestida a principis d'estiu.
Tall de trànsit i canvis de circulació
Amb l'entrada en funcionament de la fase 3, el trànsit de vehicles quedarà tallat al carrer Guimerà entre el carrer Canyelles i el carrer Circumval·lació. La circulació només serà possible al tram comprès entre Circumval·lació i Sant Joan Baptista La Salle.
Per garantir la mobilitat i el pas de camions durant les obres, es permetrà de manera provisional el gir a l'esquerra des del carrer Era del Firmat cap al Circumval·lació. A més, s'invertirà el sentit del carrer Puigterrà de Baix, que passarà a ser només de pujada fins a la Carretera de Vic.
Des del mateix Circumval·lació també es podrà accedir al carrer Guimerà fins al tram de Sant Joan Baptista La Salle, amb sortida cap a la Carretera de Vic. Per facilitar l'accés de mercaderies i serveis, es prohibirà temporalment l'aparcament en zona blava al carrer Era del Firmat, en el tram més proper al Circumval·lació, i al mateix Circumval·lació entre Era del Firmat i Guimerà.
Reubicació de la càrrega, els contenidors i els taxis
Les places de càrrega i descàrrega que fins ara es trobaven a la zona central del Guimerà es traslladaran de manera provisional al tram entre Circumval·lació i Sant Joan Baptista La Salle. En aquest mateix àmbit també s'hi ubicaran els contenidors, amb l'objectiu de garantir el servei als establiments de tot el carrer.
A més, es col·locaran contenidors al carrer Circumval·lació, entre Guimerà i Era del Firmat, i també al carrer Canyelles. Pel que fa a la parada de taxis, que actualment es troba en aquest tram central, es traslladarà ja de manera definitiva al seu nou emplaçament al passeig Pere III, a tocar de la plaça Neus Català.
Avanç de les fases anteriors i nou aspecte del carrer
En aquests moments, la fase 1, entre la plaça Neus Català i el carrer Carrió, i la fase 2A, entre Carrió i la plaça Lluís Companys, ja estan completades. Paral·lelament, continua en execució la fase 2B, entre el carrer Sant Joan Baptista La Salle i la Muralla de Sant Domènec.
Aquest tram havia de finalitzar durant el mes de gener, però s'allargarà fins al febrer a causa d'un retard de diverses setmanes provocat per treballs de les companyies elèctriques. Tot i això, ja s'hi pot veure el nou paviment del carrer i han començat les tasques de plantació dels nous arbres, que comencen a definir el futur aspecte del Guimerà.