El Consell d'Infants del Bages aborda les fake news en un plenari a Sant Fruitós

Sant Fruitós de Bages ha acollit aquest dimarts el segon plenari del Consell d'Infants del Bages, una trobada amb representants de diversos municipis de la comarca centrada en la desinformació. La sessió ha servit per treballar com identificar notícies falses i promoure el pensament crític entre els participants.
Una trobada comarcal amb representació diversa
El Consell d'Infants del Bages ha celebrat el segon plenari del curs amb una sessió a Sant Fruitós de Bages que ha reunit infants de diferents municipis de la comarca. Hi han participat representants del Pont de Vilomara i Rocafort, Artés, Santpedor, Sant Fruitós de Bages, Sallent, Navàs, Sant Vicenç de Castellet, Sant Joan de Vilatorrada i Castellgalí.
La jornada ha començat amb una benvinguda institucional a càrrec de l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés; la consellera d'Educació del Consell Comarcal del Bages, Àdria Mazcuñán, i el regidor d'Ensenyament del municipi, David Serrano. Posteriorment, els participants han compartit un berenar.
Les fake news, eix de treball
La sessió s'ha centrat en la desinformació i en la manera de combatre les fake news en l'entorn digital. A través de jocs i dinàmiques participatives, els infants han pogut reflexionar sobre el funcionament de les xarxes socials i els mitjans digitals.
Les activitats han estat orientades a aprendre a diferenciar entre informacions falses i notícies reals, amb l'objectiu de fomentar l'esperit crític i reforçar l'educació mediàtica entre els més joves.
Una iniciativa amb suport institucional
El Consell d'Infants del Bages és una iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del Bages amb la participació de diversos ajuntaments de la comarca i el suport de la Diputació de Barcelona.
Aquest espai permet als infants implicar-se en la reflexió sobre temes d'actualitat i desenvolupar eines per interpretar la realitat informativa, en un context marcat per la proliferació de continguts digitals.