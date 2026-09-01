El Documental del Mes tornarà dijous amb «Amazomania», per qüestionar la mirada colonial

El cicle El Documental del Mes, coordinat per MEES i CineClub, tornarà aquest dijous 3 de setembre a les 7 de la tarda a l'Espai Plana de l'Om amb la projecció d'Amazomania, de Nathan Grossman. El film revisita una expedició de contacte amb la tribu aïllada dels Korubo, a l'Amazones, per reflexionar sobre el llegat colonial, la representació dels pobles indígenes des d'Occident i les conseqüències de l'explotació dels territoris amazònics.
La història es remunta al 1996, quan un oficial brasiler i el periodista suec Erling Söderström es van endinsar a l'Amazones amb l'objectiu d'establir un contacte pacífic amb els Korubo. El grup indígena vivia aleshores immers en un conflicte territorial creixent amb fusters, pescadors i colons locals, una situació que havia provocat nombroses víctimes a banda i banda.
L'expedició també pretenia delimitar terres per als Korubo i altres grups de la zona. Söderström va documentar la trobada i va generar un dels materials més extensos que es conserven d'una expedició d'aquestes característiques. Una part d'aquest material es va incorporar posteriorment a un documental sobre l'experiència, però una gran quantitat d'imatges va quedar sense utilitzar.
Revisitar una antiga mirada sobre la descoberta
Amazomania recupera ara aquest material per plantejar una nova lectura d'aquella expedició. El que inicialment havia estat presentat com un avanç heroic és revisat des d'una perspectiva crítica que posa el focus en els costos ocults d'aquella descoberta i en les conseqüències que va tenir per als Korubo.
El documental qüestiona així la manera com Occident ha representat tradicionalment els pobles indígenes i confronta el llegat colonial associat a les expedicions i al contacte amb comunitats aïllades. Alhora, aborda les repercussions a llarg termini d'aquest tipus d'intervencions i l'impacte de l'explotació dels territoris amazònics.