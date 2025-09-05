El JugaBages torna amb 25 sessions setmanals a 14 municipis de la comarca

El Consell Comarcal del Bages reprendrà aquest 8 de setembre el servei JugaBages, una proposta gratuïta d'espais de joc i oci per a infants de 4 a 12 anys. El programa es desplega a 14 municipis amb 25 sessions setmanals, amb l'objectiu de facilitar la conciliació familiar i promoure el dret al joc amb activitats educatives, diverses i inclusives.
Un projecte per a la conciliació i el benestar infantil
El Consell Comarcal del Bages reprendrà aquest dilluns, 8 de setembre, el JugaBages, un servei gratuït d'espais de joc i oci adreçat a infants d'entre 4 i 12 anys. Es tracta d'una proposta consolidada al territori que compta amb la presència de professionals del lleure, encarregats de vetllar pel bon funcionament de les activitats i per l'acompanyament educatiu dels nens i nenes participants.
Enguany, el programa es desplega a 14 municipis de la comarca, amb un total de 25 sessions setmanals que sumen 62 hores de servei cada setmana. La iniciativa funciona coincidint amb el calendari escolar i té per objectiu millorar la conciliació familiar i garantir el dret dels infants al joc en un entorn segur i pedagògic.
"El joc és aprenentatge i relació"
La consellera comarcal d'Educació, Dones i Polítiques d'Igualtat, Àdria Mazcuñan, ha destacat la importància del projecte: "Amb el JugaBages reafirmem el nostre compromís amb la conciliació i amb el dret dels infants a créixer jugant. El joc no és només entreteniment: és aprenentatge, relació, autonomia i benestar".
Mazcuñan ha subratllat que el programa vol posar les cures i la igualtat al centre, arribant també als municipis més petits per garantir oportunitats de joc i espais de suport a totes les famílies.
El Consell Comarcal recorda que les activitats del JugaBages tenen una clara dimensió pedagògica i social: es promou el joc com a eina de desenvolupament personal, es recuperen els espais públics com a llocs de trobada i s'ofereixen alternatives lúdiques diverses i inclusives.
Activitats i funcionament
El JugaBages és possible gràcies al finançament de la Generalitat de Catalunya, a través del Programa Temps x Cures i del Programa Corresponsables. Cada sessió té lloc en un espai públic de cada municipi i té una durada de dues hores.
Les famílies hi poden trobar activitats com jocs de construcció, jocs motrius i de moviment, jocs de taula o tallers de temàtica estacional. Tot plegat és d'accés gratuït, tot i que cal fer una inscripció prèvia per garantir-ne l'organització.
Calendari de sessions per municipis
- Artés: dilluns i dimecres, de 17.00 h a 19.30 h, a l'Edifici El Cove (Passeig Diagonal, 4).
- Balsareny: dimecres i divendres, de 17.00 h a 19.30 h, a l'Escola Guillem de Balsareny (carrer Carrilet).
- Callús: dilluns, de 17.00 h a 19.30 h, a l'Espai Godmar (Passeig Anselm Clavé, 19).
- Castellgalí: dimarts i dijous, de 17.30 h a 20.00 h, al Casal Cultural (Plaça Catalunya, s/n).
- Gaià: dilluns, de 17.30 h a 20.00 h, al Local sociocultural de Galera.
- Monistrol de Montserrat: dimarts i dijous, de 17.30 h a 20.00 h, a Can Gibert (C/ Sant Joan, 1, 3a planta).
- Mura: divendres, de 17.00 h a 20.00 h, al Centre Cívic La Fàbrica.
- Navàs: dimarts i dijous, de 17.00 h a 19.30 h, al gimnàs de l'Escola Sant Jordi (C/ Puig-Reig).
- Sant Fruitós de Bages: dilluns, dimecres i divendres, de 17.00 h a 19.30 h, a l'Escola Monsenyor Gibert.
- Sant Mateu de Bages - Valls de Torroella: dimecres, de 17.00 h a 19.30 h, a la Rectoria de Valls de Torroella.
- Sant Salvador de Guardiola: dilluns i dimecres, de 17.00 h a 19.30 h, a l'Espai Jove Can Sansa (C/ Marganell, s/n).
- Sant Vicenç de Castellet: dilluns, dimecres i divendres, de 17.00 h a 19.30 h, al C/ Barcelona, 27.
- Santpedor: dijous i divendres, de 17.00 h a 19.30 h, a l'Escola Llissach (C/ Joan Miró).
- Talamanca: dimecres, de 17.00 h a 19.30 h, al Casal del Poble.