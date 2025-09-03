Plaga d'escarabats molt petits a parets i sostres dels domicilis

Gran part dels domicilis dels municipis del Bages han detectat aquest estiu la presència d'escarabats molt petits (Microlestes minotulus) que acostumen a entrar als habitatges al vespre i a la nit, sobretot en habitacions que tenen encesos els llums i que s'instal·len en sostres i parets. En alguns casos, la presència d'aquests insectes ha estat massiva.\r\n\r\nConsultats per diverses institucions locals, els experts confirmen que es tracta d'un insecte que pot ser molest, per la seva presència, però que és inofensiu i que la seva presència serà temporal. Els escarabats s’alimenten de pugons estacionaris, que han aparegut a causa de les pluges. La presència d’aquests animals contribueix al control natural de la població de pugons, que té un cicle biològic d’uns 15 dies. Segons aquests mateixos experts, a mesura que es redueixi la presència de pugó, també disminuirà la dels escarabats.\r\n