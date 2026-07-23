El Parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac estrena un sistema per monitoritzar la salut dels seus boscos

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac ha posat en funcionament un nou sistema de monitorització ambiental a la seu de la Mata, a Mura, per obtenir dades en temps real sobre l'estat dels boscos. La iniciativa forma part del projecte de recerca ECO-FUN, impulsat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).
Una xarxa de sensors per seguir l'evolució dels boscos
La nova instal·lació consisteix en un gateway ubicat a la torre de l'estació meteorològica oficial del parc, que actua com a centre de comunicació d'una xarxa de sensors distribuïts pel territori. Aquest sistema permet recollir i transmetre informació de manera continuada sobre diferents variables que condicionen la salut dels ecosistemes forestals.
El projecte forma part d'ECO-FUN, una iniciativa del CREAF que estudia la resposta dels boscos mediterranis davant del canvi climàtic i que té com a objectiu detectar possibles canvis ecològics sobtats que puguin afectar el seu funcionament.
Dades en temps real sobre el comportament dels arbres
La xarxa desplegada es basa en tecnologia IoT (internet de les coses), que permet monitoritzar en temps real variables com la temperatura, la humitat, les condicions del sòl o diferents paràmetres fisiològics dels arbres.
La informació obtinguda servirà per analitzar com reaccionen els boscos davant de situacions d'estrès, com ara les sequeres o les onades de calor, i per identificar possibles punts crítics a partir dels quals els ecosistemes poden experimentar canvis importants.
A més, aquest sistema també es planteja com una eina de monitorització i alerta primerenca, que facilitarà la detecció de situacions de risc i l'avaluació de la vulnerabilitat dels boscos en temps real.
Aprofitant infraestructures existents
La instal·lació s'ha dut a terme aprofitant la torre que des de fa anys acull l'estació meteorològica homologada del Parc Natural, fet que ha permès evitar noves intervencions sobre l'entorn natural. Els treballs han comptat amb la col·laboració de Meteoguilleries i de l'empresa Drone51, que han participat en el muntatge i la posada en funcionament del sistema.
Millorar la gestió davant del canvi climàtic
Els responsables del projecte assenyalen que disposar de dades contínues i precises sobre el funcionament dels ecosistemes forestals és especialment rellevant en el context actual de canvi climàtic.
La informació que aportarà aquesta xarxa de sensors ha de contribuir a comprendre millor l'impacte de l'augment de les temperatures i dels episodis climàtics extrems sobre els boscos mediterranis, així com facilitar una presa de decisions més informada per a la seva gestió i conservació.