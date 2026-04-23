El Ualapop al Carrer torna amb 78 parades en la seva novena edició

El Ualapop al Carrer del barri de la Carretera de Santpedor de Manresa celebrarà aquest dissabte 25 d'abril la seva novena edició amb 78 parades de veïns a les places Anna Solà Sardans i Assumpció Balaguer Golobart, consolidant-se com una iniciativa clau de dinamització comunitària.
Una cita consolidada al barri
El pròxim dissabte 25 d'abril al matí tindrà lloc una nova edició del Ualapop al Carrer, que enguany arriba a la novena edició i es consolida com una de les iniciatives comunitàries més destacades del barri.
Per segon any consecutiu, l'activitat es desenvoluparà a les places Anna Solà Sardans i Assumpció Balaguer Golobart, espais que s'han convertit en un punt de trobada per a la convivència i la dinamització veïnal.
78 parades amb productes de tota mena
Aquesta edició comptarà amb un total de 78 parades gestionades per veïns, amb la participació de famílies, colles d'amics i persones de totes les edats. Els participants oferiran una gran varietat de productes de segona mà, artesania, llibres, roba i altres objectes.
L'entorn de les dues places facilita un recorregut fluid que afavoreix la visita i permet un passeig còmode per als assistents.
Participació i resposta del veïnat
Des de l'organització es destaca la bona resposta ciutadana i el fet que les places es van omplir en només tres dies. Segons el president de l'associació, Sebastià Suet, aquesta participació evidencia que el projecte està plenament consolidat i respon a la voluntat del barri de generar activitat.
Espai de trobada amb l'associació de veïns
Durant la jornada, l'Associació de Veïns disposarà d'una carpa pròpia com a espai de contacte directe amb el veïnat. Aquest punt servirà perquè els residents puguin traslladar inquietuds, conversar amb els membres de la junta i reforçar el vincle comunitari. Des de l'organització es remarca la voluntat d'anar més enllà de la simple programació d'activitats i d'esdevenir un agent útil per al barri.
Una iniciativa amb valors socials i comunitaris
El Ualapop al Carrer posa també l'accent en valors com la sostenibilitat, la reutilització i la convivència. L'organització valora positivament la implicació col·lectiva i considera que és clau per a l'èxit de la proposta.
La iniciativa està impulsada per l'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor i el Pla de desenvolupament comunitari, amb la col·laboració activa del veïnat.