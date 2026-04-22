Manresa il·luminarà la façana de l'Ajuntament de blau pel Dia contra el maltractament infantil

La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de color blau aquest dissabte 25 d'abril amb motiu del Dia internacional contra el maltractament infantil, una acció simbòlica que reafirma el compromís del municipi amb la protecció de la infància i l'adolescència.
Il·luminació de la façana aquest 25 d'abril
Aquest dissabte 25 d'abril, la façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de color blau per commemorar el Dia internacional contra el maltractament infantil. L'acció té un caràcter simbòlic i vol visibilitzar el compromís de la ciutat amb la protecció integral dels infants i adolescents.
Compromís municipal amb la LOPIVI
La iniciativa s'emmarca en l'acord del ple municipal del passat 19 de març, en què es va aprovar l'adhesió als principis de la Llei Orgànica 8/2021, de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant la Violència (LOPIVI).
Aquest compromís implica la millora dels circuits de detecció precoç i l'enfortiment de les polítiques de prevenció comunitària, amb l'objectiu que la protecció de la infància sigui un eix transversal en totes les àrees municipals.
Prevenció, detecció i cultura del bon tracte
L'acord plenari també preveu reforçar la prevenció de situacions de risc i violència, així com millorar els mecanismes de detecció i resposta. Paral·lelament, es promouran accions de comunicació per fomentar la cultura del bon tracte i es potenciaran els canals de suport i denúncia existents a la ciutat.
L'objectiu és implicar el conjunt de la ciutadania en la protecció activa dels drets dels infants i adolescents.
Reconeixement a entitats i serveis municipals
El ple també va acordar posar en valor la tasca d'entitats i serveis municipals que treballen en l'àmbit de la infància i l'adolescència. Aquestes estructures es consideren fonamentals per garantir que cap infant es trobi sol davant situacions de risc o violència.
Creació d'una taula municipal de seguiment
Finalment, es va aprovar la creació d'una taula municipal amb entitats per vetllar per la protecció integral de la infància i l'adolescència. Aquest espai de treball ha de permetre coordinar accions i reforçar les polítiques locals de protecció.