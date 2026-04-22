La Bertrana avança a bon ritme i preveu acabar les obres abans de finals d'any

La construcció de La Bertrana, la nova promoció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús de Manresa, ja ha assolit el 45% d'execució i manté la previsió de finalitzar abans d'acabar aquest any. El projecte, que oferirà 60 habitatges de protecció oficial, ha estat visitat aquest dimarts per representants municipals i de la cooperativa Sostre Cívic.
Un projecte en marxa amb previsió d'acabar el 2026
Les obres de La Bertrana, situades al carrer Pilar Bertran Vallès, avancen segons el calendari previst després d'haver començat l'any passat. El ritme actual permet mantenir l'objectiu de completar la construcció abans de finals d'aquest 2026, amb la previsió que les persones i famílies sòcies hi puguin entrar a viure al llarg del 2027.
Aquest dimarts s'ha dut a terme una visita d'obres per comprovar-ne l'estat d'execució, amb la participació de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; el regidor d'Habitatge, Jesús Alonso, i el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, així com tècnics municipals i representants de la cooperativa Sostre Cívic.
Construcció industrialitzada per reduir terminis
El bon ritme dels treballs s'explica per l'ús de tècniques de construcció industrialitzada. El sistema combina una estructura de formigó prefabricat amb façanes de fusta d'entramat lleuger, produïdes per una empresa de la comarca.
Aquest model permet optimitzar el procés constructiu, reduir els terminis d'execució i garantir un alt nivell de control de qualitat en totes les fases de l'obra.
Habitatges sostenibles i eficients energèticament
En l'àmbit ambiental, la promoció assolirà la certificació energètica A i complirà els estàndards de consum gairebé zero. L'edifici incorporarà sistemes de producció d'energia renovable, equips d'aerotèrmia i mecanismes de recuperació d'aigües grises.
Aquest conjunt de mesures es traduirà en un impacte ambiental reduït i en un estalvi econòmic significatiu per a les futures persones residents.
Un model basat en la vida comunitària
El projecte arquitectònic, dissenyat per la cooperativa Lacol, inclou 60 habitatges amb superfícies d'entre 38 i 82 metres quadrats, adaptats a diferents unitats de convivència.
L'edifici s'ha concebut amb una clara orientació comunitària: tindrà un únic accés, connexions a través de passeres exteriors i un total de 336 metres quadrats d'espais compartits i zones enjardinades per afavorir la convivència veïnal. També incorporarà un local a la planta baixa de titularitat municipal.
Col·laboració público-cooperativa per generar habitatge assequible
Amb un pressupost superior als 12 milions d'euros i el suport de fons europeus Next Generation, La Bertrana exemplifica la col·laboració entre administració i cooperativisme per impulsar habitatge assequible.
L'Ajuntament ha cedit el sòl per destinar-lo a habitatge de protecció oficial i, paral·lelament, el projecte inclou la millora i urbanització de l'entorn, en compliment dels compromisos adquirits amb l'Escola Ítaca i l'Associació de Veïns de la Sagrada Família.
Manresa, referent en habitatge cooperatiu
Amb aquesta iniciativa, Manresa reforça el seu posicionament com una de les ciutats capdavanteres en habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Actualment, ja supera la centena d'habitatges en aquest règim, repartits en quatre projectes actius o en construcció.
El procés per incorporar-se a La Bertrana continua obert i, fins ara, el grup ja compta amb 20 unitats de convivència. Les persones interessades poden informar-se a través del web de la cooperativa.