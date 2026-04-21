Intel·ligència artificial contra el càncer: el premiat treball de recerca de la manresana Bruna Basas

La manresana Bruna Basas Jaumandreu, estudiant de segon de Batxillerat, ha estat premiada a la Fira Exporecerca amb un treball sobre càncer de pàncrees. El guardó li permetrà participar en una fira científica internacional als Estats Units d'Amèrica.
Un treball centrat en la medicina personalitzada
Bruna Basas ha estat guardonada amb el Premi Especial Fundació Catalunya La Pedrera per la seva recerca titulada Càncer de pàncrees i medicina personalitzada: un enfocament basat en Machine Learning.
El projecte aborda la predicció de l'evolució del càncer de pàncrees, un dels tumors amb pitjor pronòstic. A partir de dades públiques de més de 2.000 pacients, l'estudiant ha desenvolupat un model de machine learning capaç de predir la supervivència combinant dades clíniques i genètiques.
Els resultats apunten que aquesta combinació millora la capacitat predictiva i permet identificar factors rellevants com l'edat, l'estadi tumoral o determinades mutacions genètiques.
Participació en una fira científica internacional
El premi inclou la participació a la fira internacional Regeneron ISEF, que tindrà lloc a Phoenix (Arizona, Estats Units) del 9 al 15 de maig. Es tracta d'una de les competicions de recerca preuniversitària més destacades a nivell mundial.
Una trajectòria vinculada a la recerca
L'estudiant manresana ha participat en diversos programes de foment del talent científic de la Fundació Catalunya La Pedrera, com Bojos per la Ciència, en els àmbits de la biomedicina i la bioquímica, i el campus internacional BIYSC.
En aquest darrer programa va formar part del projecte Multi-omics in the fight against leukemia, desenvolupat a l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.
Compromís amb el talent jove
Bruna Basas és antiga alumna de l'Escola Oms i de Prat, on va cursar tota l'ESO. Amb aquest reconeixement, la Fundació Catalunya La Pedrera reforça la seva aposta per promoure les vocacions científiques entre estudiants de secundària i batxillerat i impulsar el talent jove.