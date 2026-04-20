Sant Fruitós lliurarà el Premi Joan Burés amb dansa en directe pel Dia de la Dansa

Sant Fruitós de Bages acollirà aquest dissabte 25 d'abril l'acte d'entrega del Premi Joan Burés i Vidal, coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa. La cita inclourà l'exhibició de les coreografies finalistes i la presentació del projecte pedagògic guanyador.
Una cita oberta al públic amb dansa en directe
El Cobert de la Màquina de Batre de Sant Fruitós de Bages serà l'escenari, aquest dissabte a 2/4 d'1 del migdia, de l'acte d'entrega de guardons de la quarta edició del Premi Joan Burés i Vidal. L'esdeveniment és obert a tota la ciutadania i combinarà el reconeixement als projectes premiats amb una mostra en directe de dansa.
Durant l'acte, el públic podrà gaudir de les coreografies finalistes, en una jornada que coincideix amb la celebració del Dia Internacional de la Dansa i que vol apropar aquesta disciplina al conjunt de la població.
Un premi per impulsar la dansa tradicional catalana
El Premi Joan Burés i Vidal està impulsat per l'entitat santfruitosenca Som Riu d'Or i té com a objectiu fomentar la creació, el desenvolupament i la difusió de nous projectes vinculats a la dansa tradicional catalana.
El certamen es divideix en dues categories. La primera està dedicada a projectes de creació o reinterpretació de danses tradicionals i està dotada amb un premi de 1.000 euros. La segona categoria se centra en materials didàctics per a l'ensenyament de la dansa catalana als centres educatius i inclou un premi de 500 euros, així com l'edició del material pedagògic i la seva implementació en un centre.
Exhibició i pedagogia en una mateixa jornada
L'acte d'entrega no només servirà per donar a conèixer els projectes guanyadors, sinó també per mostrar al públic el treball dels finalistes. A més de les coreografies, també es presentarà el projecte pedagògic premiat, reforçant així la dimensió educativa del certamen.
Aquesta combinació d'exhibició i pedagogia busca posar en valor tant la creativitat artística com la transmissió de la dansa tradicional a les noves generacions.
Un homenatge a Joan Burés i Vidal
El premi pren el nom de Joan Burés i Vidal, ballarí i coreògraf nascut al Bages que va desenvolupar una trajectòria destacada dins la dansa tradicional catalana. Va iniciar el seu recorregut l'any 1966 i es va formar també en dansa clàssica.
Al llarg de la seva carrera va crear i dirigir coreografies reconegudes arreu del país i, durant la dècada dels vuitanta, va formar part de l'Esbart Català de Dansaires de Barcelona.
Suport institucional al certamen
El Premi Joan Burés i Vidal compta amb el suport de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, l'Agrupament d'Esbarts i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que contribueixen a fer possible aquesta iniciativa orientada a preservar i projectar la dansa tradicional catalana.