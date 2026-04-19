Primera trobada empresarial de l'any a Sant Fruitós per impulsar sinergies locals

Sant Fruitós de Bages acollirà dimecres una trobada adreçada al teixit empresarial del municipi amb l'objectiu de reforçar la col·laboració entre empreses i institucions i afavorir el desenvolupament econòmic local. L'acte inclourà una xerrada sobre ciberseguretat, la presentació de projectes municipals i un espai final d'intercanvi entre assistents.
Una iniciativa per enfortir el teixit econòmic local
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages organitza el primer Esmorzar Empresarial de l'any amb la voluntat de fomentar la cooperació entre empreses del municipi i impulsar noves oportunitats de desenvolupament econòmic. La trobada se celebrarà el dimecres 22 d'abril al Nexe - Espai de Cultura, a partir de 2/4 de 10 del matí.
Ciberseguretat i riscos digitals a l'empresa
El programa inclourà una xerrada centrada en la vulnerabilitat de les empreses en entorns digitals quan no s'apliquen mesures de seguretat adequades. S'abordaran principals estafes relacionades amb una gestió deficient de la seguretat virtual.
La sessió anirà a càrrec del caporal d'Estafes de la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, que exposarà casos reals i experiències de proximitat vinculades a aquest tipus de delictes.
Projectes municipals i espai de trobada entre empreses
Durant la jornada també es presentaran els projectes en què participa l'Ajuntament, així com noves línies d'actuació i un balanç de les iniciatives impulsades en matèria de desenvolupament econòmic i polígons industrials.
La trobada finalitzarà amb un esmorzar obert a totes les persones assistents, amb l'objectiu de facilitar un espai de relació i intercanvi d'experiències entre empreses i institucions. Les empreses interessades poden confirmar assistència a través d'aquest formulari en línia o per telèfon a l'Oficina de Promoció Econòmica.