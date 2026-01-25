Els pocs usuaris que arriben a l'estació de l'R4 a Manresa són dirigits als FGC

L'estació de Rodalies de Manresa ha anat rebent aquest diumenge des de primera hora un degoteig d'usuaris que desconeixien que el servei no funcionava a tot Catalunya. Sense presència d'informadors, era el responsable de seguretat qui els explicava que s'havia suspès el servei fins a nou avís i que no s'havia habilitat cap servei alternatiu. Davant la impossibilitat de poder viatjar, alguns han optat perquè els vinguessin a recollir els seus familiars, o directament han desistit dels seus plans. Des de l'estació, l'opció que es donava a aquells que volien arribar fins a Barcelona o altres destins amb connexió era agafar un tren de Ferrocarrils de la Generalitat.
Els pocs usuaris que s'han acostat aquest diumenge al matí a l'estació del'R4 a Manresa, amb sorpresa, s'han trobat que la xarxa no funcionava. Alguns dels usuaris amb qui ha parlat l'ACN han desistit de continuar els seus viatges per oci, ja que era impossible arribar-hi, i han trucat a un familiar perquè els anés a recollir.
D'altres, com l'Omar, tenien la intenció d'arribar a Barcelona i ho faran amb una de les opcions que tenen, que és els Ferrocarrils de la Generalitat -l'altra opció és el servei regular per carretera que s'agafa des de l'estació d'autobusos. Aquest usuari ha explicat que durant aquesta setmana ja li va ser impossible arribar a Barcelona un dia i va decidir anar-hi amb el seu vehicle. Confiava que podria recuperar-lo tranquil·lament aquest diumenge, però s'ha trobat que això seria impossible.
"L'haig de retirar d'on el tinc aparcat. Dilluns allà no s'hi pot aparcar i em posaran una multa", ha explicat l'usuari. Amb resignació, ha lamentat que la situació s'estigui allargant tants dies, tot i que dona prioritat a les mesures de seguretat abans que es reprengui el servei.
Un altre dels usuaris de l'R4 a Manresa és l'Yahya, que aquest diumenge es disposava a arribar a Sabadell per fer-hi un entrenament de futbol. Després de conèixer que no podran viatjar, ell i dos companys més han decidit anar al centre de Manresa per pujar en algun dels trens de FGC -tot i que no arriba a la cocapital vallesana.
La tranquil·litat a l'estació concordava amb la calma a les andanes, que amb algun tren a les vies, no han registrat moviments.