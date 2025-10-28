Els usuaris de la residència de Sant Fruitós visiten el Museu de la Vinya i el Vi

Un grup de residents de la residència de gent gran El Lledoner de Sant Fruitós de Bages ha participat en una visita adaptada al Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi, una activitat dissenyada per acostar el patrimoni local a tots els veïns del municipi. La proposta ha combinat història, emoció i records personals, reforçant el vincle entre la memòria col·lectiva i la història viva del poble.
Una experiència adaptada per recordar i compartir vivències
La visita s'ha organitzat tenint en compte les necessitats i interessos dels usuaris del centre, que han pogut observar de prop les peces exposades i escoltar les explicacions sobre el passat vitivinícola de Sant Fruitós. Per a molts dels participants, l'activitat ha estat especialment emotiva, ja que han pogut reconèixer experiències pròpies o records vinculats a la vinya i el vi, una activitat tradicional que durant anys va marcar la vida del municipi.
A més de descobrir les eines i els objectes relacionats amb l'elaboració del vi, els participants també han conegut altres aspectes del patrimoni local, fomentant així la memòria col·lectiva i la transmissió del coneixement entre generacions.
Continuïtat d'un projecte inclusiu i participatiu
Aquesta proposta s'emmarca en un projecte global impulsat pel Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi, que té com a objectiu fer accessible el patrimoni cultural a tothom. La iniciativa dona continuïtat a les activitats que el museu ja ha començat a portar directament als espais residencials.
De fet, aquest mateix mes d'octubre, part del fons museístic es va traslladar temporalment a la residència El Lledoner, on els residents van poder veure i tocar una antiga lletera mentre compartien records i vivències del passat. Segons els responsables de l'activitat, aquestes trobades ajuden a preservar la memòria local i a mantenir viu el vincle amb la història del poble.