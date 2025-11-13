La Carretera de Santpedor estrena l'himne del MiniPop, el mercat de segona mà infantil del barri

L'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor, amb el suport del Pla de Desenvolupament Comunitari, ha fet un pas endavant en el projecte del MiniPop, el mercat de segona mà infantil del barri. L'entitat ha presentat l'himne oficial del MiniPop, creat íntegrament amb intel·ligència artificial, tant la lletra com la melodia. La iniciativa vol reforçar la identitat d'aquesta activitat familiar, que aposta per la reutilització, la sostenibilitat i la creativitat.
Un himne per fer créixer un projecte comunitari
El MiniPop va néixer com una extensió del Ualapop, el mercat de segona mà impulsat pel mateix barri, amb l'objectiu d'oferir una versió pensada per als infants. Amb els anys, s'ha consolidat com una proposta familiar de referència, que fomenta la participació veïnal i l'aprenentatge en valors.
Ara, amb la creació del seu himne oficial, el MiniPop vol fer un pas més cap a la consolidació del projecte i dotar-lo d'una imatge pròpia. Des de l'Associació de Veïns expliquen que "volem que el MiniPop es consolidi com un esdeveniment de referència a la ciutat, un espai on infants i famílies comparteixin una experiència divertida, educativa i solidària".
L'himne reflecteix l'esperit alegre, col·laboratiu i comunitari del MiniPop. Es podrà escoltar en línia escanejant un codi QR disponible als cartells i materials promocionals, i també sonarà en directe durant la celebració del mercat.
El MiniPop tornarà el 29 de novembre
La pròxima edició del MiniPop se celebrarà el dissabte 29 de novembre, a partir de les 10 del matí, al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa. L'activitat convida les famílies a vendre o intercanviar joguines, llibres i roba, i a gaudir de tallers, jocs i activitats per a totes les edats.
A més, els adults podran participar en un taller d'upcycling, on aprendran a donar una segona vida a la roba que ja no utilitzen.
L'himne del MiniPop també estarà disponible a través de les xarxes socials de l'associació, amb la voluntat de fer-lo arribar a tots els veïns i veïnes i continuar consolidant aquest projecte pioner i inspirador a la ciutat de Manresa.