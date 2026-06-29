29 de juny de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

La Fira del Caçador omple el Bosquet de Sant Fruitós de visitants

Societat

La novena edició ha ofert exhibicions, concursos, activitats familiars i espais divulgatius dedicats al món cinegètic

  • Representants institucionals a la Fira del Caçador de Sant Fruitós de Bages -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de juny de 2026 a les 14:11

La 9a Fira del Caçador ha aplegat aquest diumenge centenars de visitants al Bosquet i a la plaça Alfred Figueras de Sant Fruitós de Bages. La cita s'ha consolidat un any més com un punt de trobada per als aficionats al món cinegètic i per a totes aquelles persones interessades en les activitats relacionades amb aquest àmbit.

Exhibicions i activitats durant tota la jornada

Al llarg del dia, els assistents han pogut gaudir d'un ampli programa d'activitats que ha combinat exhibicions, concursos, espais divulgatius i estands especialitzats.

Entre les propostes més destacades hi ha hagut les exhibicions de gossos de caça, un espectacle d'aus rapinyaires, activitats de tir amb arc i tir amb aire comprimit, així com el concurs de bellesa canina puntuable per al Campionat de Catalunya. La programació també ha inclòs demostracions de gossos de treball especialitzats en tasques de seguretat, rescat i detecció.

Presència institucional

La jornada ha comptat amb la participació del president de la Federació Catalana de Caça, Joaquín Zarzoso; la directora dels Serveis Territorials d'Agricultura a la Catalunya Central, Raquel Sánchez, i el president de la Territorial de Barcelona de la Federació Catalana de Caça, Antoni Morales.

La Fira del Caçador està organitzada pel Club de Caça Riu d'Or amb el suport de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i s'ha consolidat com una de les cites anuals de referència del sector al municipi.

Escull Manresa com la teva font preferida de Google

Et pot interessar