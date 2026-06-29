La Fira del Caçador omple el Bosquet de Sant Fruitós de visitants

La 9a Fira del Caçador ha aplegat aquest diumenge centenars de visitants al Bosquet i a la plaça Alfred Figueras de Sant Fruitós de Bages. La cita s'ha consolidat un any més com un punt de trobada per als aficionats al món cinegètic i per a totes aquelles persones interessades en les activitats relacionades amb aquest àmbit.
Exhibicions i activitats durant tota la jornada
Al llarg del dia, els assistents han pogut gaudir d'un ampli programa d'activitats que ha combinat exhibicions, concursos, espais divulgatius i estands especialitzats.
Entre les propostes més destacades hi ha hagut les exhibicions de gossos de caça, un espectacle d'aus rapinyaires, activitats de tir amb arc i tir amb aire comprimit, així com el concurs de bellesa canina puntuable per al Campionat de Catalunya. La programació també ha inclòs demostracions de gossos de treball especialitzats en tasques de seguretat, rescat i detecció.
Presència institucional
La jornada ha comptat amb la participació del president de la Federació Catalana de Caça, Joaquín Zarzoso; la directora dels Serveis Territorials d'Agricultura a la Catalunya Central, Raquel Sánchez, i el president de la Territorial de Barcelona de la Federació Catalana de Caça, Antoni Morales.
La Fira del Caçador està organitzada pel Club de Caça Riu d'Or amb el suport de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i s'ha consolidat com una de les cites anuals de referència del sector al municipi.