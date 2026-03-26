La Fundació Sant Andreu Salut inaugura els nous espais de la residència de Navarcles

La Fundació Sant Andreu Salut ha inaugurat els nous espais de la Residència de Navarcles en un acte institucional que ha posat en relleu l'aposta de l'entitat per una atenció més propera, personalitzada i centrada en el benestar de les persones ateses.
Millores en confort, funcionalitat i sostenibilitat
La jornada ha començat amb una visita guiada per mostrar les actuacions de modernització, que han inclòs la renovació de la recepció, la cafeteria, els passadissos i la Sala Amistat. Aquests espais han guanyat en confort i calidesa, amb una millora global de la funcionalitat del centre.
També s'han realitzat treballs de pintura a tot l'equipament i s'ha completat la instal·lació de climatització a les habitacions que encara no en disposaven, millorant així el benestar tèrmic durant tot l'any.
En l'àmbit de la sostenibilitat, el centre ha incorporat plaques solars amb l'objectiu de reduir l'impacte ambiental i afavorir una major eficiència energètica.
Un acte institucional amb representació del territori
L'acte inaugural ha estat conduït pel director general de la fundació, Manel Valls, i ha comptat amb les intervencions de Josep Corrons, Dolors Fitó, així com d'una persona usuària i el seu familiar, que han compartit la seva experiència.
També hi han participat l'alcaldessa de Navarcles, Alba Pérez, i la delegada territorial del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, que ha estat l'encarregada de cloure l'acte.
Compromís amb la qualitat de vida
La inauguració d'aquests espais representa un pas més en la millora contínua dels serveis de Sant Andreu Salut, que consolida així el seu model assistencial centrat en la persona i el seu entorn.
L'acte ha finalitzat amb un refrigeri compartit en un ambient proper i de celebració. Des de l'entitat destaquen que aquestes actuacions responen a la voluntat de crear espais cada vegada més confortables, funcionals i acollidors, entenent que l'entorn físic és també un element clau en la cura i la qualitat de vida de les persones residents.