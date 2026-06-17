La PAHC Bages exigeix retirar el nou protocol municipal per a desnonaments a Manresa

La PAHC Bages i la Coordinadora d'Organitzacions Socials per l'Habitatge de Catalunya (COSHAC) han expressat el seu rebuig al nou protocol d'atenció a situacions de desnonament i emergència habitacional de l'Ajuntament de Manresa. Les entitats consideren que les noves directrius redueixen la protecció a les famílies afectades i n'han exigit la retirada immediata.
La PAHC denuncia un canvi de criteri en l'atenció d'emergència
La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages ha fet públic aquest dimecres un comunicat en què critica el nou protocol intern de l'Ajuntament de Manresa per a l'atenció de casos d'habitatge i desnonaments, datat el 2 de juny.
Segons la documentació difosa per l'entitat, les noves instruccions estableixen diferents terminis d'allotjament temporal en funció de la situació administrativa i residencial de les persones afectades. El document assenyala que les famílies que portin menys d'un any a la ciutat, estiguin o no empadronades, podran accedir a allotjament temporal durant un màxim de set dies.
També fixa que les persones o famílies que no tinguin accés a tràmits de la Mesa d'Emergència ni una previsió de solució habitacional podran rebre allotjament per un període màxim d'un mes, prorrogable excepcionalment un mes més. En canvi, les persones amb accés a la Mesa d'Emergència o amb un pronòstic habitacional podran disposar d'allotjament durant més temps, vinculat a un pla de treball.
El document també preveu excepcions justificades per motius socials o de millora del pronòstic habitacional, així com la interrupció de l'allotjament en cas d'incompliment de les condicions establertes.
Les entitats acusen el govern de "criminalitzar" les famílies vulnerables
La PAHC Bages i la COSHAC consideren que aquestes mesures representen un "gir reaccionari" en la gestió dels serveis socials municipals. Les entitats denuncien especialment la limitació de set dies d'allotjament per a persones que fa menys d'un any que resideixen a la ciutat i la reducció dels terminis per a famílies sense accés immediat als mecanismes d'emergència residencial.
En el comunicat, les organitzacions afirmen que les noves directrius poden conduir famílies vulnerables a situacions de sensellarisme i critiquen que s'apliquin en un context en què, segons recorden, el mateix consistori ha reconegut reiteradament la manca d'habitatge social disponible per donar resposta a la demanda existent.
També assenyalen que moltes famílies allotjades actualment en recursos temporals viuen en habitacions d'hostal sense accés a cuina i reclamen que les administracions garanteixin alternatives residencials estables i dignes.
Reclamen la retirada del protocol
La PAHC Bages exigeix a l'Ajuntament la retirada immediata del protocol i reclama que es destinin més recursos econòmics, tècnics i polítics a l'atenció de les persones afectades per la crisi habitacional.
Les entitats recorden que diverses organitzacions socials, professionals de l'educació, equips directius de centres escolars i associacions de famílies han reclamat en diverses ocasions que les famílies desnonades disposin d'alternatives d'emergència adequades.