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Societat

La revetlla de Sant Joan provocarà afectacions de trànsit a la plaça Hospital de Manresa

El carrer Sant Andreu quedarà tallat a partir de les cinc de la tarda i la plaça Hospital es tancarà al trànsit a la nit

  • Revetlla dels veïns del carrer Sant Andreu i plaça Hospital -

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Publicat el 23 de juny de 2026 a les 07:37

L'Ajuntament de Manresa ha informat de diverses afectacions a la mobilitat amb motiu de la celebració de la tradicional revetlla de Sant Joan dels veïns de la plaça Hospital. Les restriccions entraran en vigor aquest dimarts 23 de juny a la tarda i s'allargaran durant la nit per garantir la seguretat i el bon desenvolupament de la festa.

Tall de trànsit al carrer Sant Andreu

La primera afectació començarà a les 5 de la tarda, quan es tallarà la circulació de vehicles al carrer Sant Andreu, en el tram comprès entre la plaça Hospital i la plaça dels Drets.

Segons ha informat el consistori, aquesta restricció no afectarà el trànsit procedent del carrer Hospital en direcció a la plaça Hospital ni tampoc l'accés al carrer Remei de Dalt.

Restriccions a la plaça Hospital a partir de la nit

A partir de 2/4 de 10 de la nit, el tall de trànsit s'estendrà a la plaça Hospital. Durant aquesta franja, els vehicles que circulin pel carrer Hospital des de la plaça Cots seran desviats pel carrer Sant Salvador en direcció al carrer Puigterrà de Dalt.

L'objectiu és garantir la seguretat dels participants en una de les celebracions populars més tradicionals del barri.

Accés a l'Hospital i al CAP

Pel que fa als vehicles que hagin d'accedir a l'Hospital Sant Andreu, al centre de dia o al CAP, l'Ajuntament ha informat que l'entrada i la sortida del carrer Remei de Dalt es farà exclusivament a través de la plaça del Remei mentre durin les afectacions.

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