Territori incorpora dotze noves expedicions de bus entre Sallent i Barcelona

El Departament de Territori ha posat en marxa 12 noves expedicions d'autobús que enllacen el municipi de Sallent amb Barcelona. Els nous serveis entren en funcionament aquest dilluns i són 7 expedicions d'anada i 5 de tornada. La consellera Sílvia Paneque ha destacat que aquestes millores "responen a les demandes del territori i milloren la mobilitat del Bages amb Barcelona".\r\n\r\nEl mes de maig passat ja es van posar en marxa 10 noves expedicions entre les dues ciutats i també 8 entre Sallent i Manresa. En concret, el corredor amb Barcelona passa de 21 a 28 expedicions, una xifra que suposa un augment del 80% en el servei. El conjunt de millores representa una inversió anual de 900.000 euros.\r\n\r\nEl servei és operat per l'empresa concessionària Alsina Graells, amb un finançament que prové tant del pressupost ordinari com dels recursos del segon Pla de Xoc del bus interurbà, dotat amb 22 milions d'euros per la Generalitat de Catalunya.\r\n