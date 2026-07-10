Sant Salvador de Guardiola s'adhereix a la moció per aturar la tramitació del Plater

L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha aprovat adherir-se a la moció que reclama a la Generalitat l'aturada i la reformulació de la tramitació del Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (Plater). El consistori considera necessari obrir un procés més transparent i participatiu abans de definir els espais on es podran instal·lar parcs fotovoltaics i eòlics fins a l'any 2050.
El ple dona suport a la moció
La moció es va aprovar en el ple municipal celebrat aquest dimecres 8 de juliol. El Plater és el document impulsat per la Generalitat que planifica i delimita les zones del territori on es podran implantar instal·lacions d'energies renovables durant les pròximes dècades.
Segons l'Ajuntament, aquesta planificació afecta nombrosos propietaris agrícoles, ramaders, forestals i particulars que no han rebut informació directa sobre l'impacte que tindrà a les seves finques. El consistori també lamenta que els ajuntaments afectats no hagin estat consultats abans de l'obertura del període d'al·legacions.
Tot i manifestar el seu suport als objectius de la transició energètica, el govern municipal considera que un projecte d'aquesta dimensió requereix "un procés més obert, transparent i participatiu".
Reunió amb els propietaris afectats
Abans del ple, l'Ajuntament va convocar una reunió informativa amb els propietaris de les finques més afectades pel Plater. Durant la trobada, celebrada dimarts, es va posar de manifest que molts dels assistents desconeixien fins aleshores l'afectació prevista sobre els seus terrenys. El consistori recorda que també hi ha nombroses finques de menor superfície incloses dins les àrees delimitades pel pla.
Suport al manifest
Amb aquesta adhesió, Sant Salvador de Guardiola se suma a prop de 300 municipis que demanen suspendre la tramitació del Plater fins que s'estableixi un procés real de participació amb els ajuntaments. L'objectiu és garantir una transició energètica compatible amb la preservació de les zones habitades, l'activitat agrícola i ramadera i els espais de més valor natural i patrimonial.
L'Ajuntament ha anunciat que al seu web es pot consultar la informació sobre el Plater, la moció aprovada i el manifest que la ciutadania pot subscriure. Les persones interessades també podran signar aquest document presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana durant la setmana vinent.