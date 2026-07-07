Marc Aloy visitarà el barri de Sant Pau en una nova jornada del programa Alcalde als Barris

L'Ajuntament de Manresa celebrarà el proper dilluns 13 de juliol una nova sessió del programa Alcalde als Barris, que tindrà com a protagonista el barri de Sant Pau. La trobada, oberta a tots els veïns, servirà perquè la ciutadania pugui traslladar directament a l'alcalde, Marc Aloy, i a membres del govern municipal les seves inquietuds, demandes i propostes de millora.
Trobada oberta amb el veïnat
La sessió tindrà lloc a les 5 de la tarda al local de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Pau, situat al carrer Cardener, 12-14. A més de l'alcalde, Marc Aloy, hi participaran el regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, i la regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Mariana Romero.
L'objectiu del programa és apropar el govern municipal als barris de la ciutat, facilitant un contacte directe amb la ciutadania per conèixer de primera mà la realitat de cada zona i recollir propostes que contribueixin a millorar el dia a dia dels veïns.
Dissetena jornada del mandat
La visita a Sant Pau serà la dissetena edició del programa Alcalde als Barris durant l'actual mandat. Fins ara, la iniciativa ja ha passat pels barris de la Font dels Capellans, la Carretera de Santpedor, el Xup, la Plaça Catalunya, la Balconada, el Poble Nou, Valldaura, els Comtals, la Sagrada Família, el Barri Vell, Mion-Puigberenguer, les Escodines, Cal Gravat, les Cots-Guix-Pujada Roja, Passeig i Rodalies i la Torre de Santa Caterina.