Fem Poble-CUP escull Gemma Codina com a candidata a l'alcaldia de Sallent

Fem Poble-CUP ha escollit Gemma Codina com a candidata a l'alcaldia de Sallent de cara a les properes eleccions municipals. La formació també ha acordat el relleu al grup municipal, amb l'entrada de Codina com a regidora en substitució de Clara Ferrés, que ha deixat l'acta. La nova portaveu compartirà representació amb Guillem Cabra fins al final del mandat.
Gemma Codina encapçalarà la candidatura
L'assemblea de Fem Poble-CUP ha designat Gemma Codina com a cap de llista per als pròxims comicis municipals amb la voluntat de donar continuïtat al projecte polític de la formació a Sallent. Segons el comunicat, la candidatura pretén consolidar i ampliar una alternativa política arrelada al municipi i reforçar la seva presència institucional.
La formació afirma que, després de més de vint anys de representació a l'Ajuntament, vol continuar impulsant els canvis iniciats i es marca com a objectiu incrementar la seva capacitat d'incidència en les polítiques municipals. En aquest sentit, defensa que aspira a tenir un paper determinant en la configuració del futur govern local.
Canvis al grup municipal
La designació de Codina arriba acompanyada d'un relleu al grup municipal. Clara Ferrés ha renunciat a l'acta de regidora i serà substituïda per la nova candidata, que assumirà també la portaveu del grup fins al final de la legislatura. Codina compartirà la representació de Fem Poble-CUP al consistori amb Guillem Cabra, que continuarà exercint com a regidor.
Trajectòria professional i política
Gemma Codina és enginyera tècnica forestal i ha desenvolupat la seva trajectòria professional principalment en els àmbits agroforestal i ambiental, treballant com a tècnica forestal, educadora ambiental i tècnica comercial agrícola. També ha treballat en sectors com la restauració i el comerç.
En l'àmbit polític, és militant de la CUP de Sallent des de l'any 2003 i ha ocupat diferents responsabilitats tant en l'àmbit local com territorial i nacional, incloent la seva participació durant diversos anys al Secretariat Nacional de la CUP. També forma part del teixit associatiu del municipi a través de diverses entitats culturals i socials.
Objectius de la candidatura
En el comunicat, Fem Poble-CUP assegura que el projecte liderat per Codina té vocació de continuïtat i destaca que es tracta d'una candidatura col·lectiva. La formació defensa la necessitat de mantenir una veu crítica des de l'Ajuntament i d'ampliar la seva presència institucional.
La nova candidata afirma que assumeix el compromís d'acabar l'actual mandat i encapçalar la candidatura a les municipals, alhora que fa una crida a la participació ciutadana i al debat sobre el futur del municipi. També reivindica la importància de l'organització col·lectiva i del treball des dels carrers per afrontar els reptes de Sallent.