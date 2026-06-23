23 de juny de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

Societat

La revetlla infantil obligarà a tallar el trànsit a la plaça Major de Manresa

  • La Revetlla infantil sense petards torna aquest dimarts a la plaça Major -

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de juny de 2026 a les 07:44

La celebració de la Revetlla Infantil sense petards comportarà afectacions de trànsit aquest dimarts 23 de juny al centre de Manresa. L'Ajuntament ha informat que la plaça Major quedarà tancada a la circulació de vehicles durant bona part de la tarda per garantir el desenvolupament segur de l'activitat.

Tall de trànsit durant set hores

La restricció entrarà en vigor a les 3 del migdia i es mantindrà fins a les 10 de la nit. El tall afectarà la plaça Major a l'altura de la confluència entre el carrer Sobrerroca i el passatge Amics.

Des del consistori es recomana als conductors evitar la zona durant aquest horari i utilitzar itineraris alternatius per facilitar la mobilitat al centre de la ciutat mentre se celebra aquesta activitat adreçada al públic infantil amb motiu de la revetlla de Sant Joan.

Escull Manresa com la teva font preferida de Google

Et pot interessar