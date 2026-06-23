La revetlla infantil obligarà a tallar el trànsit a la plaça Major de Manresa

La celebració de la Revetlla Infantil sense petards comportarà afectacions de trànsit aquest dimarts 23 de juny al centre de Manresa. L'Ajuntament ha informat que la plaça Major quedarà tancada a la circulació de vehicles durant bona part de la tarda per garantir el desenvolupament segur de l'activitat.\r\n\r\nTall de trànsit durant set hores\r\n\r\nLa restricció entrarà en vigor a les 3 del migdia i es mantindrà fins a les 10 de la nit. El tall afectarà la plaça Major a l'altura de la confluència entre el carrer Sobrerroca i el passatge Amics.\r\n\r\nDes del consistori es recomana als conductors evitar la zona durant aquest horari i utilitzar itineraris alternatius per facilitar la mobilitat al centre de la ciutat mentre se celebra aquesta activitat adreçada al públic infantil amb motiu de la revetlla de Sant Joan.\r\n