Manresa reforça la seva presència europea amb projectes d'habitatge, energia i comerç local

L'Ajuntament de Manresa ha fet balanç de l'activitat internacional de les darreres setmanes, marcada per la participació en tres projectes europeus centrats en l'habitatge col·laboratiu, la transició energètica i l'economia de proximitat. Les missions s'han desenvolupat a Montpeller, Brussel·les i Craiova, amb l'objectiu d'intercanviar coneixements i experiències amb altres ciutats europees.
Manresa lidera una xarxa europea sobre habitatge col·laboratiu
Un dels principals compromisos internacionals ha estat la participació en la primera trobada presencial del projecte NETCO (Network of Cities for Collaborative Housing), celebrada a Montpeller. Manresa hi ha tingut un paper destacat com a ciutat coordinadora d'aquesta xarxa formada per 15 autoritats locals de 12 països europeus.
En el marc de les jornades, el regidor d'Habitatge, Centre Històric i Llicències, Jesús Alonso, va intervenir en una conferència dedicada al paper dels governs locals en la promoció de models d'habitatge col·laboratiu assequible i inclusiu. Durant la seva participació, va exposar experiències impulsades a la capital del Bages i va compartir espai amb representants d'altres ciutats europees com Amsterdam i Brussel·les.
Intercanvi de coneixement sobre energia sostenible
Una altra delegació municipal, integrada per representants de l'Ajuntament i d'Aigües de Manresa, es va desplaçar a Brussel·les per participar en la primera reunió de treball del projecte Be.SHARE, orientat a impulsar l'energia neta i la descarbonització.
La trobada va servir per conèixer el model de gestió de calor sostenible i energies renovables de la capital belga, una experiència que s'està analitzant amb la voluntat de desenvolupar una prova pilot a Manresa per millorar l'eficiència energètica urbana i fomentar l'intercanvi d'energia renovable.
Economia de proximitat i regeneració urbana
La tercera missió internacional ha tingut lloc a Craiova, a Romania, en el marc del projecte Proximities. La delegació manresana hi ha participat en una visita d'estudi dedicada a l'intercanvi de bones pràctiques sobre economia de proximitat i accés als serveis essencials.
Durant l'estada s'han analitzat experiències de regeneració urbana i infraestructures verdes, especialment al centre històric de la ciutat i al parc Romanescu, per estudiar com aquests espais poden contribuir a dinamitzar el comerç local i reforçar la vida de barri.
Segons l'Ajuntament, la participació en aquestes xarxes europees permet a la ciutat adquirir experiència, generar nous coneixements i explorar iniciatives innovadores aplicables al territori en àmbits estratègics com l'habitatge, la sostenibilitat energètica i el desenvolupament econòmic local.