L'Assemblea de Centres del Bages acusa el Govern de «propaganda» en l'àmbit educatiu

L'Assemblea de Centres del Bages i Més ha denunciat aquest 9 d'abril el que considera una "estratègia de propaganda i manipulació" per part del Departament d'Educació i ha impulsat una carta oberta adreçada a la ciutadania per exposar la seva visió sobre la situació del sistema educatiu.
Crítiques a la comunicació del Govern
Segons l'entitat, el recent butlletí informatiu enviat a les famílies pel Departament presenta com a "històric" un acord de finançament i millores laborals que, al seu parer, no reflecteix la realitat dels centres educatius. L'Assemblea acusa el Govern de "mentir sobre l'abast real de les millores" i d'intentar "manipular les famílies" per generar confrontació amb el personal docent.
Denúncia d'un dèficit estructural
L'Assemblea assegura que el sistema educatiu arrossega un dèficit acumulat de més de 54.000 milions d'euros per no haver assolit el finançament mínim del 6% del PIB que estableix la Llei d'Educació de Catalunya (LEC). Segons exposen, aquesta manca d'inversió es tradueix en ràtios elevades, insuficiència de personal de suport, dificultats en l'atenció a la diversitat i la persistència de barracons.
Carta oberta i crida a la comunitat educativa
Davant d'aquesta situació, l'entitat ha elaborat una Carta Oberta a la Ciutadania que s'ha fet arribar a les Associacions de Famílies d'Alumnes (AFA) amb l'objectiu d'oferir una visió crítica i contrastada del sistema educatiu.
L'Assemblea defensa la necessitat de reforçar la unitat entre famílies i docents i rebutja que es pugui utilitzar la comunitat educativa com a eina de pressió. En aquest sentit, sosté que les mesures anunciades no comportaran millores substancials en aspectes com la desburocratització o l'educació inclusiva.
Campanya als centres educatius
Com a part de la seva acció, l'entitat ha demanat a les AFA i a les direccions dels centres que difonguin aquesta informació alternativa. També anima el professorat i el personal d'atenció educativa a explicar la situació al seu entorn i a mantenir la mobilització.