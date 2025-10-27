L'Ecoviure omple Manresa de sostenibilitat amb èxit de públic malgrat el temps advers

La 26a edició de l'Ecoviure, celebrada aquesta setmana passada a Manresa, ha tornat a convertir el passeig Pere III en un espai ple de vida, debat i compromís amb el planeta. Amb una cinquantena d'expositors i desenes d'activitats per a tots els públics, la fira ha superat amb nota les adversitats meteorològiques i ha aconseguit una gran afluència de visitants, especialment en els tallers de cuina, plantes i activitats infantils.
El passeig Pere III, centre de la sostenibilitat
Durant el cap de setmana, el passeig Pere III s'ha omplert de paradistes, famílies i curiosos que han volgut gaudir d'una nova edició de l'Ecoviure. Tot i la pluja i alguns contratemps logístics, la fira ha mantingut un alt nivell d'activitat i participació, amb una cinquantena d'expositors que han ofert productes, serveis i projectes vinculats amb la vida sostenible, l'alimentació ecològica, la mobilitat verda o l'energia renovable.
Els tallers pràctics i les activitats familiars han estat entre les més concorregudes, especialment aquelles relacionades amb la cuina saludable, les plantes medicinals i els espais infantils, que han atret nombroses famílies al llarg de tot el cap de setmana.
Set jornades professionals i nous espais de debat
L'Ecoviure no només és un espai de fira, sinó també un punt de trobada per a professionals i especialistes en sostenibilitat. Entre el 19 i el 24 d'octubre, s'han celebrat set jornades tècniques que han abordat temes clau com l'educació ambiental, la gestió de l'aigua, l'agricultura regenerativa o la relació entre salut i clima.
La primera sessió, Educació per al decreixement, va reunir un bon nombre de docents interessats en noves eines pedagògiques. La 5a Jornada Tècnica de l'Aigua, celebrada al Palau Firal , va batre rècords de participació i s'ha consolidat com una cita de referència en l'àmbit territorial.
També van destacar les dues jornades d'agricultura, coorganitzades amb l'Escola Agrària de Manresa, que van reunir més d'un centenar de professionals. En el marc d'aquestes trobades, el Festival Revive va oferir un espai d'intercanvi per a experts i practicants de l'agricultura i ramaderia regenerativa, amb participants d'arreu de la península Ibèrica.
La setmana va culminar amb la 1a Jornada Ciutat, Salut i Clima, centrada en l'impacte ambiental sobre la salut pública, i amb una nova edició del Fòrum Energia, que va reunir ponents de gran nivell.
Creix la xarxa de col·laboracions
Un dels punts forts de l'Ecoviure 2025 ha estat l'ampliació de sinergies amb entitats del territori. La fira ha reforçat vincles amb col·laboradors habituals com el Festival Clam de cinema social, les biblioteques municipals i els instituts del projecte EcoCiutats, i ha sumat nous aliats com l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, Espurnes Barroques i la UPC Manresa.
Aquestes col·laboracions han permès enriquir el programa amb activitats culturals, educatives i de divulgació científica, consolidant l'Ecoviure com una cita clau per a la transició ecològica i un espai de trobada entre ciutadania, institucions i professionals.